Пометку «ранее судим» хотят добавить на сайтах знакомств

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На сайтах знакомств может появиться возможность узнать о судимости человека
На сайтах знакомств может появиться возможность узнать о судимости человека Фото:

В России на сайтах знакомств вскоре может появиться пометка о том, что человек был ранее судим за преступления. С соответствующей идеей выступили депутаты Госдумы.

«Пометка „ранее судим“ может появиться в приложениях для знакомств в России», — пишет telegram-канал Mash. Поводом для подобной инициативы послужили частые жалобы женщин. Якобы их потенциальных спутников больше интересует не создание семьи, а угрозы, побои и мошенничество.

Авторы идеи от партии «Новые люди» Ярослав Самылин и Ксения Горячева обратились в МВД с просьбой предоставить платформам доступ к реестру ранее осужденных граждан. Таким образом человека можно будет проверить на наличие судимости сразу по девяти статьям уголовного кодекса. Например, на «Изнасилование» или «Угроза убийством».

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В России на сайтах знакомств вскоре может появиться пометка о том, что человек был ранее судим за преступления. С соответствующей идеей выступили депутаты Госдумы. «Пометка „ранее судим“ может появиться в приложениях для знакомств в России», — пишет telegram-канал Mash. Поводом для подобной инициативы послужили частые жалобы женщин. Якобы их потенциальных спутников больше интересует не создание семьи, а угрозы, побои и мошенничество. Авторы идеи от партии «Новые люди» Ярослав Самылин и Ксения Горячева обратились в МВД с просьбой предоставить платформам доступ к реестру ранее осужденных граждан. Таким образом человека можно будет проверить на наличие судимости сразу по девяти статьям уголовного кодекса. Например, на «Изнасилование» или «Угроза убийством».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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