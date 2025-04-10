Пометку «ранее судим» хотят добавить на сайтах знакомств

В России на сайтах знакомств вскоре может появиться пометка о том, что человек был ранее судим за преступления. С соответствующей идеей выступили депутаты Госдумы.
«Пометка „ранее судим“ может появиться в приложениях для знакомств в России», — пишет telegram-канал Mash. Поводом для подобной инициативы послужили частые жалобы женщин. Якобы их потенциальных спутников больше интересует не создание семьи, а угрозы, побои и мошенничество.
Авторы идеи от партии «Новые люди» Ярослав Самылин и Ксения Горячева обратились в МВД с просьбой предоставить платформам доступ к реестру ранее осужденных граждан. Таким образом человека можно будет проверить на наличие судимости сразу по девяти статьям уголовного кодекса. Например, на «Изнасилование» или «Угроза убийством».
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