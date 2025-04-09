Учителей Николая Григорьева и Магомеда Магомедова, а также ученика Тиграна Исингалеева, задержавших напавшего на школу №145 мужчину в поселке Новосинеглазово Челябинска, наградят по поручению губернатора Текслера. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования.
«Скрутили нарушителя и задержали его до прибытия Росгвардии учитель ОБЗР Николай Григорьев и преподаватель физической культуры Магомед Магомедов. Помог им ученик 9 класса Тигран Исингалеев. Сотрудники и обучающийся, проявившие мужество при задержании хулигана, будут награждены министерством образования и науки Челябинской по поручению губернатора Алексея Текслера», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В школу №145 в поселке Новосинеглазово в Челябинске 10 апреля утром ворвался неадекватный вооруженный мужчина. Прибывшие росгвардейцы задержали его.
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