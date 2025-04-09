09 апреля 2025

Педагогов и ученика наградят за задержание напавшего на школу в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На школу напали 10 апреля (архивное фото)
На школу напали 10 апреля (архивное фото) Фото:

Учителей Николая Григорьева и Магомеда Магомедова, а также ученика Тиграна Исингалеева, задержавших напавшего на школу №145 мужчину в поселке Новосинеглазово Челябинска, наградят по поручению губернатора Текслера. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования.

«Скрутили нарушителя и задержали его до прибытия Росгвардии учитель ОБЗР Николай Григорьев и преподаватель физической культуры Магомед Магомедов. Помог им ученик 9 класса Тигран Исингалеев. Сотрудники и обучающийся, проявившие мужество при задержании хулигана, будут награждены министерством образования и науки Челябинской по поручению губернатора Алексея Текслера», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

В школу №145 в поселке Новосинеглазово в Челябинске 10 апреля утром ворвался неадекватный вооруженный мужчина. Прибывшие росгвардейцы задержали его.

Задержать нападавшего помог ученик девятого класса
Задержать нападавшего помог ученик девятого класса
Фото:

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Учителей Николая Григорьева и Магомеда Магомедова, а также ученика Тиграна Исингалеева, задержавших напавшего на школу №145 мужчину в поселке Новосинеглазово Челябинска, наградят по поручению губернатора Текслера. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования. «Скрутили нарушителя и задержали его до прибытия Росгвардии учитель ОБЗР Николай Григорьев и преподаватель физической культуры Магомед Магомедов. Помог им ученик 9 класса Тигран Исингалеев. Сотрудники и обучающийся, проявившие мужество при задержании хулигана, будут награждены министерством образования и науки Челябинской по поручению губернатора Алексея Текслера», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  В школу №145 в поселке Новосинеглазово в Челябинске 10 апреля утром ворвался неадекватный вооруженный мужчина. Прибывшие росгвардейцы задержали его.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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