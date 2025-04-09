09 апреля 2025

Челябинец, ворвавшийся в школу, разгромил кабинет директора

© Служба новостей «URA.RU»
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Неадекват разбил компьютер директора
Неадекват разбил компьютер директора Фото:

В Челябинске неадекват, ворвавшийся в школу №145, разгромил кабинет директора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства образования региона, он разбил компьютер и выломал турникет.

«Охранник сразу же нажал на тревожную кнопку и попытался выдворить нарушителя. Однако хулиган продолжал вести себя неадекватно, выломал турникет, ворвался в кабинет директора, разбил компьютер», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного минобра.

Скрутить неадеквата смогли учитель ОБЗР Николай Григорьев и преподаватель физической культуры Магомед Магомедов. Им помог девятиклассник Тигран Исингалеев. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии передали дебошира полицейским.

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В Челябинске неадекват, ворвавшийся в школу №145, разгромил кабинет директора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства образования региона, он разбил компьютер и выломал турникет. «Охранник сразу же нажал на тревожную кнопку и попытался выдворить нарушителя. Однако хулиган продолжал вести себя неадекватно, выломал турникет, ворвался в кабинет директора, разбил компьютер», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного минобра. Скрутить неадеквата смогли учитель ОБЗР Николай Григорьев и преподаватель физической культуры Магомед Магомедов. Им помог девятиклассник Тигран Исингалеев. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии передали дебошира полицейским.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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