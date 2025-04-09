Челябинец, ворвавшийся в школу, разгромил кабинет директора

В Челябинске неадекват, ворвавшийся в школу №145, разгромил кабинет директора. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства образования региона, он разбил компьютер и выломал турникет.
«Охранник сразу же нажал на тревожную кнопку и попытался выдворить нарушителя. Однако хулиган продолжал вести себя неадекватно, выломал турникет, ворвался в кабинет директора, разбил компьютер», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного минобра.
Скрутить неадеквата смогли учитель ОБЗР Николай Григорьев и преподаватель физической культуры Магомед Магомедов. Им помог девятиклассник Тигран Исингалеев. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии передали дебошира полицейским.
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