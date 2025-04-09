Житель Уватского района пойдет под суд за то, что в сентябре 2024 года сбил на своей машине 7-летнюю школьницу: спустя четыре месяца девочка скончалась, не приходя в сознание. Об этом сообщает telegram-канал региональной прокуратуры. Там уточнили, что в момент ДТП он был пьян.
«По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемый, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Mercedes-Benz ML 320, на улице Ленина с. Уват совершил наезд на двигавшуюся по обочине 7-летнюю школьницу, после чего скрылся с места происшествия. В тот же день водитель был установлен и задержан. В результате ДТП девочке были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась в больнице спустя четыре месяца, не приходя в сознание», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.
Мужчину обвиняют по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершенно лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
По иску прокуратуры жителя Уватского района по медицинским противопоказаниям уже лишили права управлять автомобилем. Обвиняемый будет дожидаться судебного решения под стражей. Прокуратура также планирует заявить иск в размере двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда родителям погибшей девочки. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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