09 апреля 2025

Власти Челябинска готовят проект строительства ливневки в Ленинском районе. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая ливневая канализация появится в Ленинском районе
Новая ливневая канализация появится в Ленинском районе Фото:

Власти Челябинска одобрили строительство новой ливневки в границах улиц Новороссийской и Игуменки, часть ее проложат недалеко от озера Смолино. Ливневку построят для приема сточных вод с площади 864,3 гектара, сообщается на сайте мэрии.

«Подготовить документацию по планировке территории „Реконструкция автомобильных дорог по улицам Новороссийская и Игуменка“. Планируется строительство канализационной насосной станции ливневых стоков (ЛНС-6), расположенной на пересечении улиц Новороссийской и Электровозной 5-й, а также напорного коллектора дождевой канализации от проектируемой ЛНС-6 до точки врезки в коллектор „Поганка-Игуменка“.

Утвердить необходимые задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории», — сообщается на сайте. Как сообщается в документации, также будет возведен самотечный коллектор длиной 850 метров и напорный коллектор длиной 2200 метров.

Кроме того, в Челябинске готовят документацию для строительства новой ливневой канализации в Металлургическом районе. Ее планируют строить от улицы 60-летия Октября до Румянцева и далее до улицы Хмельницкого. Проект должен быть подготовлен за год.

Ливневка будет построена для приема сточных вод с площади 864,3 гектаров
Ливневка будет построена для приема сточных вод с площади 864,3 гектаров
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Власти Челябинска одобрили строительство новой ливневки в границах улиц Новороссийской и Игуменки, часть ее проложат недалеко от озера Смолино. Ливневку построят для приема сточных вод с площади 864,3 гектара, сообщается на сайте мэрии. «Подготовить документацию по планировке территории „Реконструкция автомобильных дорог по улицам Новороссийская и Игуменка“. Планируется строительство канализационной насосной станции ливневых стоков (ЛНС-6), расположенной на пересечении улиц Новороссийской и Электровозной 5-й, а также напорного коллектора дождевой канализации от проектируемой ЛНС-6 до точки врезки в коллектор „Поганка-Игуменка“. Утвердить необходимые задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории», — сообщается на сайте. Как сообщается в документации, также будет возведен самотечный коллектор длиной 850 метров и напорный коллектор длиной 2200 метров. Кроме того, в Челябинске готовят документацию для строительства новой ливневой канализации в Металлургическом районе. Ее планируют строить от улицы 60-летия Октября до Румянцева и далее до улицы Хмельницкого. Проект должен быть подготовлен за год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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