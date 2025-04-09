Власти Челябинска одобрили строительство новой ливневки в границах улиц Новороссийской и Игуменки, часть ее проложат недалеко от озера Смолино. Ливневку построят для приема сточных вод с площади 864,3 гектара, сообщается на сайте мэрии.
«Подготовить документацию по планировке территории „Реконструкция автомобильных дорог по улицам Новороссийская и Игуменка“. Планируется строительство канализационной насосной станции ливневых стоков (ЛНС-6), расположенной на пересечении улиц Новороссийской и Электровозной 5-й, а также напорного коллектора дождевой канализации от проектируемой ЛНС-6 до точки врезки в коллектор „Поганка-Игуменка“.
Утвердить необходимые задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории», — сообщается на сайте. Как сообщается в документации, также будет возведен самотечный коллектор длиной 850 метров и напорный коллектор длиной 2200 метров.
Кроме того, в Челябинске готовят документацию для строительства новой ливневой канализации в Металлургическом районе. Ее планируют строить от улицы 60-летия Октября до Румянцева и далее до улицы Хмельницкого. Проект должен быть подготовлен за год.
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