VIP-трибуну на параде в Екатеринбурге увеличат в два раза

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Традиционно трибуны установят на площади 1905 года
Традиционно трибуны установят на площади 1905 года Фото:

В Екатеринбурге увеличат количество трибун для просмотра парада Победы. Об этом на заседании коллегии в мэрии сообщил начальник департамента культуры Илья Марков, передает корреспондент URA.RU.

«Мы планируем увеличение зрительских мест на площади 1905 года до 3000 человек. Обычно это было 1200 мест», — заявил Марков.

Также известно, что в этом году салют состоится. Его можно будет увидеть на Плотинке. 

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В Екатеринбурге увеличат количество трибун для просмотра парада Победы. Об этом на заседании коллегии в мэрии сообщил начальник департамента культуры Илья Марков, передает корреспондент URA.RU. « Мы планируем увеличение зрительских мест на площади 1905 года до 3000 человек. Обычно это было 1200 мест» , — заявил Марков. Также известно, что в этом году салют состоится. Его можно будет увидеть на Плотинке. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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