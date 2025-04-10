VIP-трибуну на параде в Екатеринбурге увеличат в два раза

Традиционно трибуны установят на площади 1905 года
В Екатеринбурге увеличат количество трибун для просмотра парада Победы. Об этом на заседании коллегии в мэрии сообщил начальник департамента культуры Илья Марков, передает корреспондент URA.RU.
«Мы планируем увеличение зрительских мест на площади 1905 года до 3000 человек. Обычно это было 1200 мест», — заявил Марков.
Также известно, что в этом году салют состоится. Его можно будет увидеть на Плотинке.
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