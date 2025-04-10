Салют на День Победы в Екатеринбурге пройдет на Плотинке. Об этом на заседании коллегии в мэрии рассказал начальник департамента культуры Илья Марков, передает корреспондент URA.RU.
«Завершатся все [праздничные мероприятия] фейерверком. Традиционно на акватории городского пруда в 22:00 будут залпы салюта», — сказал Марков. Салют продлится полчаса — до 22:30.
Фейерверк в честь Дня Победы в прошлом году отменили, сообщив об этом за две недели до празднования, ссылаясь на особые меры безопасности, действовавшие в центре Екатеринбурга. Однако днем 9 мая стало известно о приказе экс-министра обороны Сергея Шойгу провести торжественные запуски в городах, где расположены штабы военных округов. Но так, чтобы избежать скопления народа. Поэтому салют запустили на закрытом полигоне «Свердловский» в Академическом районе.
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