В мэрии рассказали, где пройдет салют на 9 Мая в Екатеринбурге. Фото

Салют на 9 Мая в Екатеринбурге запустят с акватории городского пруда
© Служба новостей «URA.RU»
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Залпы запустят с акватории городского пруда
Залпы запустят с акватории городского пруда Фото:

Салют на День Победы в Екатеринбурге пройдет на Плотинке. Об этом на заседании коллегии в мэрии рассказал начальник департамента культуры Илья Марков, передает корреспондент URA.RU. 

«Завершатся все [праздничные мероприятия] фейерверком. Традиционно на акватории городского пруда в 22:00 будут залпы салюта», — сказал Марков. Салют продлится полчаса — до 22:30.

Фейерверк в честь Дня Победы в прошлом году отменили, сообщив об этом за две недели до празднования, ссылаясь на особые меры безопасности, действовавшие в центре Екатеринбурга. Однако днем 9 мая стало известно о приказе экс-министра обороны Сергея Шойгу провести торжественные запуски в городах, где расположены штабы военных округов. Но так, чтобы избежать скопления народа. Поэтому салют запустили на закрытом полигоне «Свердловский» в Академическом районе.

Такой вид предполагается во время салюта
Такой вид предполагается во время салюта
Фото:

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Салют на День Победы в Екатеринбурге пройдет на Плотинке. Об этом на заседании коллегии в мэрии рассказал начальник департамента культуры Илья Марков, передает корреспондент URA.RU.  «Завершатся все [праздничные мероприятия] фейерверком. Традиционно на акватории городского пруда в 22:00 будут залпы салюта», — сказал Марков. Салют продлится полчаса — до 22:30. Фейерверк в честь Дня Победы в прошлом году отменили, сообщив об этом за две недели до празднования, ссылаясь на особые меры безопасности, действовавшие в центре Екатеринбурга. Однако днем 9 мая стало известно о приказе экс-министра обороны Сергея Шойгу провести торжественные запуски в городах, где расположены штабы военных округов. Но так, чтобы избежать скопления народа. Поэтому салют запустили на закрытом полигоне «Свердловский» в Академическом районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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