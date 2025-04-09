09 апреля 2025

Челябинца, прорвавшегося в школу, передали медикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи должны определить психическое состояние дебошира
Врачи должны определить психическое состояние дебошира Фото:

Челябинца, прорвавшегося в школу №145, передали медикам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, они должны оценить его психическое состояние.

«В настоящее время дебошир передан медицинским работникам для определения его психического состояния здоровья и при необходимости оказания квалифицированной помощи. По результатам проведенных медицинских мероприятий, в том числе с участием психиатра и нарколога, будет принято обоснованное решение в рамках законодательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Инцидент произошел утром 10 апреля. Неадекват ворвался в школу, выломав турникет. Как сообщили в областном минобре, он разгромил кабинет директора.

Учитель ОБЗР Николай Григорьев и преподаватель физической культуры Магомед Магомедов при помощи девятиклассника Тиграна Исингалеева скрутили нападавшего до приезда Росгвардии. По поручению губернатора Алексея Текслера их представят к награде.

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Челябинца, прорвавшегося в школу №145, передали медикам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, они должны оценить его психическое состояние. «В настоящее время дебошир передан медицинским работникам для определения его психического состояния здоровья и при необходимости оказания квалифицированной помощи. По результатам проведенных медицинских мероприятий, в том числе с участием психиатра и нарколога, будет принято обоснованное решение в рамках законодательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Инцидент произошел утром 10 апреля. Неадекват ворвался в школу, выломав турникет. Как сообщили в областном минобре, он разгромил кабинет директора. Учитель ОБЗР Николай Григорьев и преподаватель физической культуры Магомед Магомедов при помощи девятиклассника Тиграна Исингалеева скрутили нападавшего до приезда Росгвардии. По поручению губернатора Алексея Текслера их представят к награде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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