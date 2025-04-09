Челябинца, прорвавшегося в школу, передали медикам

Челябинца, прорвавшегося в школу №145, передали медикам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, они должны оценить его психическое состояние.
«В настоящее время дебошир передан медицинским работникам для определения его психического состояния здоровья и при необходимости оказания квалифицированной помощи. По результатам проведенных медицинских мероприятий, в том числе с участием психиатра и нарколога, будет принято обоснованное решение в рамках законодательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Инцидент произошел утром 10 апреля. Неадекват ворвался в школу, выломав турникет. Как сообщили в областном минобре, он разгромил кабинет директора.
Учитель ОБЗР Николай Григорьев и преподаватель физической культуры Магомед Магомедов при помощи девятиклассника Тиграна Исингалеева скрутили нападавшего до приезда Росгвардии. По поручению губернатора Алексея Текслера их представят к награде.
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