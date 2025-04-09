09 апреля 2025

Разгромил кабинет директора, занимался пауэрлифтингом: что известно о ворвавшемся в школу челябинце

Неадекватный челябинец пытался разгромить свою бывшую школу
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинец выломал турникет и ворвался в кабинет директора
Челябинец выломал турникет и ворвался в кабинет директора Фото:

В Челябинске 10 апреля в школе №145 скрутили пьяного неадеквата, который прорвался в учреждение. Что известно о мужчине и инциденте — в сбойке URA.RU.

Бывший ученик

Неадекват ранее обучался в этой школе. Зачем он пытался туда прорваться — теперь выясняют полицейские.

Был пьян

Предположительно, мужчина находился в состоянии опьянения. Но подвлиянием каких веществ находился задержанный, уточнять в Росгвардии региона не стали.

Заметили нож

Изначально сообщалось, что у неадеквата при себе был нож. После задержания оружия у него не нашли.

Качок-пауэрлифтер

Раньше мужчина занимался пауэрлифтингом. Даже выступал на чемпионатах.

Учителя-герои

Сотрудники школы оперативно отреагировали на действия неадеквата. Учитель ОБЗР Николай Григорьев и преподаватель физической культуры Магомед Магомедов при помощи девятиклассника Тиграна Исингалеева скрутили нападавшего до приезда Росгвардии. По поручению губерантора Алексея Текслера их представлят к награде.

Погром в школе

Неадекват выломал турникет на проходной и ворвался в кабинет директора. Там он разбил компьютер.

Отдел полиции

Прибывшие на место ЧП росгвардейцы доставили неадеквата в отдел полиции «Советский» УМВД по Челябинску. По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал. Сейчас с ним работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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В Челябинске 10 апреля в школе №145 скрутили пьяного неадеквата, который прорвался в учреждение. Что известно о мужчине и инциденте — в сбойке URA.RU. Бывший ученик Неадекват ранее обучался в этой школе. Зачем он пытался туда прорваться — теперь выясняют полицейские. Был пьян Предположительно, мужчина находился в состоянии опьянения. Но подвлиянием каких веществ находился задержанный, уточнять в Росгвардии региона не стали. Заметили нож Изначально сообщалось, что у неадеквата при себе был нож. После задержания оружия у него не нашли. Качок-пауэрлифтер Раньше мужчина занимался пауэрлифтингом. Даже выступал на чемпионатах. Учителя-герои Сотрудники школы оперативно отреагировали на действия неадеквата. Учитель ОБЗР Николай Григорьев и преподаватель физической культуры Магомед Магомедов при помощи девятиклассника Тиграна Исингалеева скрутили нападавшего до приезда Росгвардии. По поручению губерантора Алексея Текслера их представлят к награде. Погром в школе Неадекват выломал турникет на проходной и ворвался в кабинет директора. Там он разбил компьютер. Отдел полиции Прибывшие на место ЧП росгвардейцы доставили неадеквата в отдел полиции «Советский» УМВД по Челябинску. По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал. Сейчас с ним работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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