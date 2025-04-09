Разгромил кабинет директора, занимался пауэрлифтингом: что известно о ворвавшемся в школу челябинце

В Челябинске 10 апреля в школе №145 скрутили пьяного неадеквата, который прорвался в учреждение. Что известно о мужчине и инциденте — в сбойке URA.RU.
Бывший ученик
Неадекват ранее обучался в этой школе. Зачем он пытался туда прорваться — теперь выясняют полицейские.
Был пьян
Предположительно, мужчина находился в состоянии опьянения. Но подвлиянием каких веществ находился задержанный, уточнять в Росгвардии региона не стали.
Заметили нож
Изначально сообщалось, что у неадеквата при себе был нож. После задержания оружия у него не нашли.
Качок-пауэрлифтер
Раньше мужчина занимался пауэрлифтингом. Даже выступал на чемпионатах.
Учителя-герои
Сотрудники школы оперативно отреагировали на действия неадеквата. Учитель ОБЗР Николай Григорьев и преподаватель физической культуры Магомед Магомедов при помощи девятиклассника Тиграна Исингалеева скрутили нападавшего до приезда Росгвардии. По поручению губерантора Алексея Текслера их представлят к награде.
Погром в школе
Неадекват выломал турникет на проходной и ворвался в кабинет директора. Там он разбил компьютер.
Отдел полиции
Прибывшие на место ЧП росгвардейцы доставили неадеквата в отдел полиции «Советский» УМВД по Челябинску. По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал. Сейчас с ним работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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