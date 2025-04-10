В Кургане интересно: участник шоу «Голос» приедет, чтобы наградить лучших на специальной премии

Участник шоу «Голос-11» Владислав Зотов приедет в Курган, чтобы в рамках церемонии «Топ-100 успешных и изысканных персон Курганской области 2025» наградить лучшие вокальные таланты. Об этом сообщил источник. Владислав Зотов на проекте «Голос-11» представлял команду Полины Гагариной.
«Приезжает в Курган звезда шоу-голос Владислав Зотов, остановится в Central Hotel. В рамках церемонии награждения премии „Топ-100 успешных и изысканных персон Курганской области 2025“, которая пройдет 27 апреля, он наградит видимо лучшие голоса в номинации», — рассказал URA.RU источник.
Премия не ограничивается только музыкальной индустрией. В рамках мероприятия будут также отмечены достижения людей из различных сфер, включая бизнес и косметологию.
Недавно курганский певец, поэт и композитор Вячеслав Федоров-Богатырев представил регион на международном вокальном конкурсе «Звезда-2025». Конкурс стартовал 5 апреля.
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