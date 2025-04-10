Адвокат рассказал об освобождении свердловчанки Карелиной после обмена РФ и США

Екатеринбурженка Ксения Карелина после обмена вылетела в США

10 апреля 2025 в 14:16 Размер текста - 17 +

Ксения Карелина свой приговор получила в прошлом году Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ Екатеринбурженка Ксения Карелина, осужденная за госизмену, вылетела в США после обмена. Об этом URA.RU сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов. «Сначала Ксения из Екатеринбурга прилетела в Эмираты (там состоялся обмен — прим. ред.), сейчас оттуда возвращается в США. Она чувствует себя отлично», — заявил Мушаилов. Обмен, в который включили Карелину, состоялся в Абу-Даби. США в свою очередь отпустила на свободу Артура Петрова. Карелину задержали в феврале 2024 года. По версии следствия, она переводила деньги украинской армии. Мушаилов после приговора заявил, что Карелина не знала, что деньги из фонда пойдут на эти нужды. 15 августа прошлого года облсуд назначил ей 12 лет колонии, а 17 августа она решила обжаловать приговор, однако у защиты сделать это не получилось. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка Ксения Карелина, осужденная за госизмену, вылетела в США после обмена. Об этом URA.RU сообщил ее адвокат Михаил Мушаилов. «Сначала Ксения из Екатеринбурга прилетела в Эмираты (там состоялся обмен — прим. ред.), сейчас оттуда возвращается в США. Она чувствует себя отлично», — заявил Мушаилов. Обмен, в который включили Карелину, состоялся в Абу-Даби. США в свою очередь отпустила на свободу Артура Петрова. Карелину задержали в феврале 2024 года. По версии следствия, она переводила деньги украинской армии. Мушаилов после приговора заявил, что Карелина не знала, что деньги из фонда пойдут на эти нужды. 15 августа прошлого года облсуд назначил ей 12 лет колонии, а 17 августа она решила обжаловать приговор, однако у защиты сделать это не получилось. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.