Гражданин России Артур Петров, вернувшийся на родину в результате обмена на американскую гражданку Ксению Карелину, сообщил о своем состоянии после возвращения. Он уточнил, что особых жалоб у него нет, а его основное состояние сейчас — усталость. Об этом Петров рассказал в видео, которое опубликовала ФСБ.
«Два дня не спал. Особо жалоб нет. Только усталость», — сказал Петров в видеообращении. Соответствующие кадры от ФСБ приводит telegram-канал Zvezdanews.
Россия и США провели успешный обмен заключенными, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ). В соответствии с условиями этой операции Россия передала США Ксению Карелину, а в ответ Америка освободила Артура Петрова. Как отмечает The Wall Street Journal, данный обмен свидетельствует о нарастающем взаимном доверии между странами, что становится частью усилий по прекращению военных действий на Украине. Переговоры об обмене велись на высшем уровне, причем к участию привлекались высокопоставленные представители российских разведывательных служб.
Карелина, которая была передана Соединенным Штатам, является гражданкой этой страны. Ее осудили в России на 12 лет лишения свободы за финансовую поддержку украинской благотворительной организации, что было квалифицировано как государственная измена. Подтверждение освобождения Карелиной предоставил ее адвокат Михаил Мушаилов, как сообщает URA.RU.
Штаты же освободили Артура Петрова, гражданина Германии и России. Он был задержан на Кипре в 2023 году по американскому запросу. Мужчину обвинили в экспорте в РФ микроэлектроники.
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