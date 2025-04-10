Буцкая: многодетных нельзя лишать льгот, если доход выше прожиточного минимума

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат предложила новую схему расчета пособий многодетным
Депутат предложила новую схему расчета пособий многодетным Фото:

Многодетные семьи должны иметь право на единое пособие, даже если их доход превышает прожиточный минимум. Об этом URA.RU заявила зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Татьяна Буцкая.

«Даже если доход на одного человека превышает прожиточный минимум на 100 рублей, родители уже лишаются возможности оформить это пособие, — говорит депутат. — Поэтому мы сейчас прорабатываем различные варианты, чтобы это небольшое превышение дохода не являлось поводом для отмены выплаты».

В беседе с URA.RU депутат рассказала, какой способ начисления пособий считает самым справедливым, хотя и сложным в расчетах. «Допустим, у нас есть пособие, равное 10 тысяч рублей, а доход гражданина превышает прожиточный минимум на 100 рублей, — говорит она. — В таком случае человеку нужно выплачивать не 10 тысяч, а 9 900. Если же доход выше на 9000 рублей, ему нужно доплачивать тысячу». Буцкая также сообщила, что у думского комитета по защите семьи запланировано выездное заседание в Минитруде, где депутаты еще раз обсудят такой расчет выплат. Подробнее о том, почему в России до сих пор не отменили критерий нуждаемости для многодетных, читайте в материале URA.RU.

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Многодетные семьи должны иметь право на единое пособие, даже если их доход превышает прожиточный минимум. Об этом URA.RU заявила зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Татьяна Буцкая. «Даже если доход на одного человека превышает прожиточный минимум на 100 рублей, родители уже лишаются возможности оформить это пособие, — говорит депутат. — Поэтому мы сейчас прорабатываем различные варианты, чтобы это небольшое превышение дохода не являлось поводом для отмены выплаты». В беседе с URA.RU депутат рассказала, какой способ начисления пособий считает самым справедливым, хотя и сложным в расчетах. «Допустим, у нас есть пособие, равное 10 тысяч рублей, а доход гражданина превышает прожиточный минимум на 100 рублей, — говорит она. — В таком случае человеку нужно выплачивать не 10 тысяч, а 9 900. Если же доход выше на 9000 рублей, ему нужно доплачивать тысячу». Буцкая также сообщила, что у думского комитета по защите семьи запланировано выездное заседание в Минитруде, где депутаты еще раз обсудят такой расчет выплат. Подробнее о том, почему в России до сих пор не отменили критерий нуждаемости для многодетных, читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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