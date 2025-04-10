Буцкая: многодетных нельзя лишать льгот, если доход выше прожиточного минимума

Многодетные семьи должны иметь право на единое пособие, даже если их доход превышает прожиточный минимум. Об этом URA.RU заявила зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Татьяна Буцкая.
«Даже если доход на одного человека превышает прожиточный минимум на 100 рублей, родители уже лишаются возможности оформить это пособие, — говорит депутат. — Поэтому мы сейчас прорабатываем различные варианты, чтобы это небольшое превышение дохода не являлось поводом для отмены выплаты».
В беседе с URA.RU депутат рассказала, какой способ начисления пособий считает самым справедливым, хотя и сложным в расчетах. «Допустим, у нас есть пособие, равное 10 тысяч рублей, а доход гражданина превышает прожиточный минимум на 100 рублей, — говорит она. — В таком случае человеку нужно выплачивать не 10 тысяч, а 9 900. Если же доход выше на 9000 рублей, ему нужно доплачивать тысячу». Буцкая также сообщила, что у думского комитета по защите семьи запланировано выездное заседание в Минитруде, где депутаты еще раз обсудят такой расчет выплат. Подробнее о том, почему в России до сих пор не отменили критерий нуждаемости для многодетных, читайте в материале URA.RU.
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