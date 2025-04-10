Независимый театр «Перпендикуляр» в Сургуте (ХМАО) вводит в репертуар новый формат — иммерсивные гастроспектакли (18+). Вместо партера гостей рассаживают за столы с видом на сцену, где и начинается представление одновременно с подачей кулинарных изысков. О творческой идее URA.RU рассказала художественный руководитель театра Анна Фрейман.
«Мы ищем новые формы, выходим за рамки театральной сцены и спектакля в классическом его понимании. Идея сделать гастроспектакль родилась давно — это новый жанр для нашего города и округа в целом. Главное, чего нам хотелось добиться этим проектом — вывести на новый уровень именно культуру отдыха. Это не только театральный проект, но и в какой-то мере развлекательный. В ивенте сейчас много красивого, но так мало смыслов. Мы хотели поменять представление об отдыхе именно в сфере ивента и показать, что праздник может быть со смыслом, глубоким», — поделилась собеседница агентства.
Сначала гости попадают в украшенный зал, где их ждет фотозона и welcome-зона. В это время идет перформанс, погружающий в необычный вечер: звучит живая музыка, а посетителей встречает актриса в роли некой хозяйки ужина. После третьего звонка начинается полноценное действие. Еще одна фишка формата кроется в иммерсивности, то есть, происходящее выходит за рамки сцены.
«В спектакль филигранно вплетена подача всех блюд. Гости наслаждались прологом и сразу пробовали закуски. В финале первого акта одна из героинь погружает нас в мир морского дна, где она встречает судака, вуаля — он уже на столе. Во втором акте история становится более глубокой, в конце все героини сжигают прошлое. Отсюда и возникла мысль сделать горячее блюдо частью перформанса. Шеф-повар поджигал под слова каждой героини ногу молодого барашка. Был риск, что люди будут поглощены едой, а ведь девочки на сцене проживают свою личную трагедию. Но во время первого показа зал словно замер», — вспоминает Фрейман.
Пока что театралы готовятся к апрельскому показу. А к Новому году зрителей обещают порадовать новым гастроспектаклем. Поскольку формат требует тщательной подготовки, подобные спектакли будут устраивать по праздникам. Сложность в организации в том числе возникает и с поиском подходящей площадки.
«Перпендикуляр», первый независимый театр в Сургуте, открылся летом 2024 года. Его возглавил Андрей Кулешов, который занимал должность замдиректора сургутского драмтреатра. А незадолго до этого в Ханты-Мансийске начал работу частный камерный драматический театр «23» под руководством наставника местных театральных коллективов Зинаиды Тороповой.
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