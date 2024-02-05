05 февраля 2024

В ХМАО откроется частный камерный театр с магическим названием

Камерный театр «23» начнет показывать спектакли в Ханты-Мансийске с марта
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске откроется частный камерный театр «23» Фото:

В Ханты-Мансийске к открытию готовится частный камерный драматический театр «23» под руководством наставника местных театральных коллективов Зинаиды Тороповой. Команда театра считает, что число 23 — магическое и приносит удачу.

«Нашли помещение, сейчас делаем в нем полностью ремонт.Планируем в феврале делать официальное открытие. Уже в марте театр запускает свой репертуар. Каждые выходные жители Ханты-Мансийска смогут посещать наши спектакли», — рассказала Торопова департаменту культуры ХМАО. Символическое название театру было дано не случайно. Команда верит, что число 23 способно принести удачу.

Театр также будет проводить мастер-классы по сценической речи, готовить абитуриентов к поступлению в театральные вузы и ставить спектакли под ключ.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутский драматический театр закрылся на капитальный ремонт. Актеры будут временно показывать спектакли на других городских сценических площадках.

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В Ханты-Мансийске к открытию готовится частный камерный драматический театр «23» под руководством наставника местных театральных коллективов Зинаиды Тороповой. Команда театра считает, что число 23 — магическое и приносит удачу. «Нашли помещение, сейчас делаем в нем полностью ремонт.Планируем в феврале делать официальное открытие. Уже в марте театр запускает свой репертуар. Каждые выходные жители Ханты-Мансийска смогут посещать наши спектакли», — рассказала Торопова департаменту культуры ХМАО. Символическое название театру было дано не случайно. Команда верит, что число 23 способно принести удачу. Театр также будет проводить мастер-классы по сценической речи, готовить абитуриентов к поступлению в театральные вузы и ставить спектакли под ключ. Ранее URA.RU сообщало, что сургутский драматический театр закрылся на капитальный ремонт. Актеры будут временно показывать спектакли на других городских сценических площадках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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