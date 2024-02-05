В ХМАО откроется частный камерный театр с магическим названием

В Ханты-Мансийске к открытию готовится частный камерный драматический театр «23» под руководством наставника местных театральных коллективов Зинаиды Тороповой. Команда театра считает, что число 23 — магическое и приносит удачу.
«Нашли помещение, сейчас делаем в нем полностью ремонт.Планируем в феврале делать официальное открытие. Уже в марте театр запускает свой репертуар. Каждые выходные жители Ханты-Мансийска смогут посещать наши спектакли», — рассказала Торопова департаменту культуры ХМАО. Символическое название театру было дано не случайно. Команда верит, что число 23 способно принести удачу.
Театр также будет проводить мастер-классы по сценической речи, готовить абитуриентов к поступлению в театральные вузы и ставить спектакли под ключ.
Ранее URA.RU сообщало, что сургутский драматический театр закрылся на капитальный ремонт. Актеры будут временно показывать спектакли на других городских сценических площадках.
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