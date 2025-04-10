Драматург Коляда запустил сбор денег на фестиваль, который не поддержала власть

Драматург Николай Коляда запустил сбор средств на проведение фестиваля «Коляда-Plays», который ранее отказался финансировать свердловский Минкульт. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Наш проект по сбору средств для 18-го Международного фестиваля современной драматургии „Коляда-Plays“ запущен. Перейдя по ссылке, вы сможете поддержать финансово наш фестиваль. Необходимо будет зарегистрироваться на сайте Plаneta», — написал Коляда.
Всего необходимо 1,5 млн рублей. Спустя час после поста драматурга уже удалось собрать 27 тысяч рублей.
Областное инистерство культуры отказалось давать деньги на проведение фестиваля «Коляда-Plays». Причиной стали не вовремя сданные отчеты. Коляда заявил, что, несмотря на отсутствие поддержки властей, мероприятие он проведет.
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