Драматург Коляда запустил сбор денег на фестиваль, который не поддержала власть

Деньги на проведение «Коляда-Plays» собирают с помощью краудфандинга
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Коляда намерен собрать около 1,5 млн рублей
Николай Коляда намерен собрать около 1,5 млн рублей Фото:

Драматург Николай Коляда запустил сбор средств на проведение фестиваля «Коляда-Plays», который ранее отказался финансировать свердловский Минкульт. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Наш проект по сбору средств для 18-го Международного фестиваля современной драматургии „Коляда-Plays“ запущен. Перейдя по ссылке, вы сможете поддержать финансово наш фестиваль. Необходимо будет зарегистрироваться на сайте Plаneta», — написал Коляда. 

Всего необходимо 1,5 млн рублей. Спустя час после поста драматурга уже удалось собрать 27 тысяч рублей.

Областное инистерство культуры отказалось давать деньги на проведение фестиваля «Коляда-Plays». Причиной стали не вовремя сданные отчеты. Коляда заявил, что, несмотря на отсутствие поддержки властей, мероприятие он проведет.

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Драматург Николай Коляда запустил сбор средств на проведение фестиваля «Коляда-Plays», который ранее отказался финансировать свердловский Минкульт. Об этом он сообщил в своих соцсетях. «Наш проект по сбору средств для 18-го Международного фестиваля современной драматургии „Коляда-Plays“ запущен. Перейдя по ссылке, вы сможете поддержать финансово наш фестиваль. Необходимо будет зарегистрироваться на сайте Plаneta», — написал Коляда.  Всего необходимо 1,5 млн рублей. Спустя час после поста драматурга уже удалось собрать 27 тысяч рублей. Областное инистерство культуры отказалось давать деньги на проведение фестиваля «Коляда-Plays». Причиной стали не вовремя сданные отчеты. Коляда заявил, что, несмотря на отсутствие поддержки властей, мероприятие он проведет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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