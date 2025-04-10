Губернатор Паслер возмутился подготовкой городов к зиме и устроил испытание заму

Треть свердловских городов не получила паспорта готовности

10 апреля 2025 в 17:23 Размер текста - 17 +

Денис Паслер провел второе заседание правительства (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Врио свердловского губернатора Денис Паслер остался недоволен подготовкой городов к отопительному сезону. А в ответ на просьбу его профильного заместителя Сергея Швиндта выделить на эти цели дополнительные средства Паслер предложил ему самостоятельно найти источники финансирования. По свидетельству некоторых собеседников URA.RU, участвовавших в заседании правительства, где обсуждались эти вопросы, такой подход — новый. «Швиндт доложил, что для подготовки городов к зиме требуется еще порядка 600 млн рублей (по другим данным, речь могла идти о 3,9 млрд рублей — прим. ред.). Его содокладчиком должен был выступить мэр Кушвы Михаил Слепухин, но Паслер сказал: чего слушать, понятно, что всем нужны деньги. Обозначил, что в отрасль и так много вливается, но, понимая ситуацию, поручил Швиндту с минфином определить дополнительный источник финансирования», — поделился один из источников. Показатель готовности свердловских муниципалитетов к зиме Паслер назвал худшим в стране — 30% из них еще не получили паспорта готовности. И поручил минфину посмотреть, откуда можно взять деньги. Для Паслера это второе заседание правительства, врио главы Свердловской области он стал 26 марта. Как ранее сообщало URA.RU, подход Паслера ко встречам с кабмином кардинально отличается от того, к которому чиновники привыкли. Если раньше они были достаточно протокольными, то сейчас Паслер инициирует дискуссии, задает вопросы, интересуется мнением участников. На первом заседании правительства досталось главе минАПК Анне Кузнецовой и исполняющему обязанности министра энергетики и ЖКХ Алексею Рубцову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио свердловского губернатора Денис Паслер остался недоволен подготовкой городов к отопительному сезону. А в ответ на просьбу его профильного заместителя Сергея Швиндта выделить на эти цели дополнительные средства Паслер предложил ему самостоятельно найти источники финансирования. По свидетельству некоторых собеседников URA.RU, участвовавших в заседании правительства, где обсуждались эти вопросы, такой подход — новый. «Швиндт доложил, что для подготовки городов к зиме требуется еще порядка 600 млн рублей (по другим данным, речь могла идти о 3,9 млрд рублей — прим. ред.). Его содокладчиком должен был выступить мэр Кушвы Михаил Слепухин, но Паслер сказал: чего слушать, понятно, что всем нужны деньги. Обозначил, что в отрасль и так много вливается, но, понимая ситуацию, поручил Швиндту с минфином определить дополнительный источник финансирования», — поделился один из источников. Показатель готовности свердловских муниципалитетов к зиме Паслер назвал худшим в стране — 30% из них еще не получили паспорта готовности. И поручил минфину посмотреть, откуда можно взять деньги. Для Паслера это второе заседание правительства, врио главы Свердловской области он стал 26 марта. Как ранее сообщало URA.RU, подход Паслера ко встречам с кабмином кардинально отличается от того, к которому чиновники привыкли. Если раньше они были достаточно протокольными, то сейчас Паслер инициирует дискуссии, задает вопросы, интересуется мнением участников. На первом заседании правительства досталось главе минАПК Анне Кузнецовой и исполняющему обязанности министра энергетики и ЖКХ Алексею Рубцову.