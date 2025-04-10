В курганском Заозерном столкнулись два новых автобуса. Фото, видео

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ДТП случилось в Заозерном
ДТП случилось в Заозерном Фото:

В Заозерном районе Кургана в результате ДТП столкнулись два новых автобуса. Об этом сообщают читатели URA.RU.

Два новых автобуса столкнулись в Заозерном
Два новых автобуса столкнулись в Заозерном
Фото:

ДТП произошло 10 апреля. «Два автобуса столкнулись в 5-ом микрорайоне», — сообщают очевидцы.

В последнее время в Кургане участились дорожно-транспортные происшествия. Недавно на мосту ЖБИ произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого, к счастью, никто серьезно не пострадал.

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В Заозерном районе Кургана в результате ДТП столкнулись два новых автобуса. Об этом сообщают читатели URA.RU. ДТП произошло 10 апреля. «Два автобуса столкнулись в 5-ом микрорайоне», — сообщают очевидцы. В последнее время в Кургане участились дорожно-транспортные происшествия. Недавно на мосту ЖБИ произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого, к счастью, никто серьезно не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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