ДТП случилось в Заозерном
В Заозерном районе Кургана в результате ДТП столкнулись два новых автобуса. Об этом сообщают читатели URA.RU.
Два новых автобуса столкнулись в Заозерном
ДТП произошло 10 апреля. «Два автобуса столкнулись в 5-ом микрорайоне», — сообщают очевидцы.
В последнее время в Кургане участились дорожно-транспортные происшествия. Недавно на мосту ЖБИ произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого, к счастью, никто серьезно не пострадал.
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