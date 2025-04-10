«Словно ударило током»: Песков рассказал о первой встрече с Навкой

Песков вспомнил о своем знакомстве с Навкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков признался, что когда он встретился с Навкой впервые, его будто ударило током, а потом накрыло
Дмитрий Песков признался, что когда он встретился с Навкой впервые, его будто ударило током, а потом накрыло Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился воспоминаниями о своей первой встрече с будущей супругой, олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. Этот момент описан в релизе к документальному фильму «Она», который посвящен 50-летию фигуристки и будет показан на Первом канале. Сам мужчина охарактеризовал встречу как «удар током».

«Первый раз встретились на дне рождения у моего товарища, и, наверно, вот этот удар током произошел тогда. Хотя после этого раза мы год опять не виделись. Мы год опять не виделись, и потом еще через год встретились у того же товарища снова на дне рождения. И вот там уже накрыло», — рассказал Песков.

Судьба снова свела Пескова и Навку через год после их первой встречи, и с того момента началось их более тесное общение, завершившееся свадьбой в августе 2015 года. Этот и многие другие моменты их отношений освещены в упомянутом фильме «Она».

В 2022 году сама Татьяна Навка рассказывала подробнее о  совместной жизни со своим мужем. Она призналась, что отношения между ними все еще трепетные и они ценят каждый день, проведенный друг с другом.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился воспоминаниями о своей первой встрече с будущей супругой, олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. Этот момент описан в релизе к документальному фильму «Она», который посвящен 50-летию фигуристки и будет показан на Первом канале. Сам мужчина охарактеризовал встречу как «удар током». «Первый раз встретились на дне рождения у моего товарища, и, наверно, вот этот удар током произошел тогда. Хотя после этого раза мы год опять не виделись. Мы год опять не виделись, и потом еще через год встретились у того же товарища снова на дне рождения. И вот там уже накрыло», — рассказал Песков. Судьба снова свела Пескова и Навку через год после их первой встречи, и с того момента началось их более тесное общение, завершившееся свадьбой в августе 2015 года. Этот и многие другие моменты их отношений освещены в упомянутом фильме «Она». В 2022 году сама Татьяна Навка рассказывала подробнее о  совместной жизни со своим мужем. Она призналась, что отношения между ними все еще трепетные и они ценят каждый день, проведенный друг с другом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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