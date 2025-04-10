Паслер предложил урезать зарплату провинившемуся чиновнику

10 апреля 2025 в 18:36 Размер текста - 17 +

На заседании правительства Денис Паслер отчитал главу департамента по труду (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Врио свердловского губернатора Денис Паслер предложил платить раз в квартал зарплату главе департамента по труду и занятости Дмитрию Антонову, который отчитался ему неактуальными цифрами. Все произошло на заседании правительства днем 10 апреля, поделился с URA.RU один из свидетелей. «Обсуждался вопрос с невыплаченными зарплатами сотрудникам муниципальных унитарных предприятий. Антонов назвал цифру в 115 млн рублей, представитель прокуратуры — 150 млн, следкома — 200 млн. Как выяснилось, расхождение из-за того, что данные Антонов сверяет с силовками раз в квартал. И Паслер говорит: «Может, вам и зарплату выплачивать раз в квартал?» — пересказал свидетель. В своем telegram-канале сам Паслер описал эту ситуацию так: «Поручил департаменту по труду и занятости населения определить точный объем задолженности и предпринять все необходимые меры, чтобы в короткие сроки рассчитаться с трудовыми коллективами. Задержка заработной платы — неприятный инцидент. Уверен, руководство департамента по труду и занятости не хотело бы испытывать такие трудности. Работники предприятий тоже не хотят». На этом же заседании замгубернатора Сергей Швиндт отчитался Паслеру, что треть муниципалитетов еще не получила паспорта готовности к отопительному сезону. И попросил 600 млн рублей на эти мероприятия. Паслер отправил его самостоятельно искать дополнительный источник финансирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио свердловского губернатора Денис Паслер предложил платить раз в квартал зарплату главе департамента по труду и занятости Дмитрию Антонову, который отчитался ему неактуальными цифрами. Все произошло на заседании правительства днем 10 апреля, поделился с URA.RU один из свидетелей. «Обсуждался вопрос с невыплаченными зарплатами сотрудникам муниципальных унитарных предприятий. Антонов назвал цифру в 115 млн рублей, представитель прокуратуры — 150 млн, следкома — 200 млн. Как выяснилось, расхождение из-за того, что данные Антонов сверяет с силовками раз в квартал. И Паслер говорит: «Может, вам и зарплату выплачивать раз в квартал?» — пересказал свидетель. В своем telegram-канале сам Паслер описал эту ситуацию так: «Поручил департаменту по труду и занятости населения определить точный объем задолженности и предпринять все необходимые меры, чтобы в короткие сроки рассчитаться с трудовыми коллективами. Задержка заработной платы — неприятный инцидент. Уверен, руководство департамента по труду и занятости не хотело бы испытывать такие трудности. Работники предприятий тоже не хотят». На этом же заседании замгубернатора Сергей Швиндт отчитался Паслеру, что треть муниципалитетов еще не получила паспорта готовности к отопительному сезону. И попросил 600 млн рублей на эти мероприятия. Паслер отправил его самостоятельно искать дополнительный источник финансирования.