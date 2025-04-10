Многодетным семьям в России дали новые льготы

Многодетные смогут бесплатно посещать музеи и парки
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети смогут бесплатно посещать музеи, парки и выставки (фото из архива)
Дети смогут бесплатно посещать музеи, парки и выставки (фото из архива) Фото:

Многодетные семьи в России получили новые льготы. Теперь они смогут бесплатно посещать музеи, парки и выставки по всей России без ограничений по дням. Правила участия в этой инициативе для организаций, имеющих федеральный статус, утверждены 10 апреля кабмином РФ. 

«Чтобы бесплатно посетить музей, парк или выставку, достаточно предъявить удостоверение единого образца, подтверждающее статус многодетной семьи», — говорится в telegram-канале правительства России. Узнать, какие парки и музеи доступны для посещения, можно будет на их официальных сайтах и в личных кабинетах родителей на «Госуслугах».

Как подчеркнул на заседании глава правительства Михаил Мишустин, многодетные семьи смогут посещать учреждения культуры не по определенному графику, а в любое удобное время, когда эти учреждения открыты. «Возможность бесплатного посещения музеев, выставок и парков многодетными семьями предоставляется в рамках эксперимента по повышению доступности мер социальной поддержки», — отметили в правительстве.

Президент РФ игшустиВладимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей» в 2024 году. Этим документом на федеральном уровне закрепляются единый статус и социальные гарантии для них.

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Многодетные семьи в России получили новые льготы. Теперь они смогут бесплатно посещать музеи, парки и выставки по всей России без ограничений по дням. Правила участия в этой инициативе для организаций, имеющих федеральный статус, утверждены 10 апреля кабмином РФ.  «Чтобы бесплатно посетить музей, парк или выставку, достаточно предъявить удостоверение единого образца, подтверждающее статус многодетной семьи», — говорится в telegram-канале правительства России. Узнать, какие парки и музеи доступны для посещения, можно будет на их официальных сайтах и в личных кабинетах родителей на «Госуслугах». Как подчеркнул на заседании глава правительства Михаил Мишустин, многодетные семьи смогут посещать учреждения культуры не по определенному графику, а в любое удобное время, когда эти учреждения открыты. «Возможность бесплатного посещения музеев, выставок и парков многодетными семьями предоставляется в рамках эксперимента по повышению доступности мер социальной поддержки», — отметили в правительстве. Президент РФ игшустиВладимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей» в 2024 году. Этим документом на федеральном уровне закрепляются единый статус и социальные гарантии для них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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