Многодетным семьям в России дали новые льготы

Многодетные семьи в России получили новые льготы. Теперь они смогут бесплатно посещать музеи, парки и выставки по всей России без ограничений по дням. Правила участия в этой инициативе для организаций, имеющих федеральный статус, утверждены 10 апреля кабмином РФ.
«Чтобы бесплатно посетить музей, парк или выставку, достаточно предъявить удостоверение единого образца, подтверждающее статус многодетной семьи», — говорится в telegram-канале правительства России. Узнать, какие парки и музеи доступны для посещения, можно будет на их официальных сайтах и в личных кабинетах родителей на «Госуслугах».
Как подчеркнул на заседании глава правительства Михаил Мишустин, многодетные семьи смогут посещать учреждения культуры не по определенному графику, а в любое удобное время, когда эти учреждения открыты. «Возможность бесплатного посещения музеев, выставок и парков многодетными семьями предоставляется в рамках эксперимента по повышению доступности мер социальной поддержки», — отметили в правительстве.
Президент РФ игшустиВладимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей» в 2024 году. Этим документом на федеральном уровне закрепляются единый статус и социальные гарантии для них.
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