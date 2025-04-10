Вице-губернатор Алексеев отчитался перед Москвой о ремонте дорог и строительстве жилья в Курганской области

В Курганской области планируют отремонтировать 180 километров дорог
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В этом году в Курганской области планируют отремонтировать 180 километров дорог
В этом году в Курганской области планируют отремонтировать 180 километров дорог Фото:

Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию отчитался о ремонте дорог и . Заседание провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В этом году в Курганской области планируют отремонтировать 180 километров дорог. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области.

Марат Хуснуллин отметил значительный рост ввода жилья в текущем году, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. «Отметим, что в Курганской области план по строительству жилья в 2024 году был перевыполнен на 24%. Регион ввел планируемые 300 тысяч квадратных метров еще в октябре. Всего за прошлый год в Курганской области было введено 372,7 тысячи квадратных метров нового жилья. Темпы роста строительства жилых домов составили 106% — 21 место в стране», — пишет ведомство. Также в Курганской области за шесть лет построили и отремонтировали порядка 2500 километров дорог, отремонтировано 37 мостов и путепроводов.

Кроме того, на заседании также рассматривались вопросы дорожной деятельности. В частности, был утвержден шестилетний план развития дорог, направленный на повышение качества федеральных и региональных автомагистралей. К 2030 году предполагается строительство не менее 50 обходов населенных пунктов на ключевых трассах.

Ранее URA.RU писало, что курганцам назвали сроки ремонта дорог в микрорайоне Глинки. Ремонт планируют сделать в этом году.

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Вице-губернатор Курганской области Андрей Алексеев на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию отчитался о ремонте дорог и . Заседание провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В этом году в Курганской области планируют отремонтировать 180 километров дорог. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области. Марат Хуснуллин отметил значительный рост ввода жилья в текущем году, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. «Отметим, что в Курганской области план по строительству жилья в 2024 году был перевыполнен на 24%. Регион ввел планируемые 300 тысяч квадратных метров еще в октябре. Всего за прошлый год в Курганской области было введено 372,7 тысячи квадратных метров нового жилья. Темпы роста строительства жилых домов составили 106% — 21 место в стране», — пишет ведомство. Также в Курганской области за шесть лет построили и отремонтировали порядка 2500 километров дорог, отремонтировано 37 мостов и путепроводов. Кроме того, на заседании также рассматривались вопросы дорожной деятельности. В частности, был утвержден шестилетний план развития дорог, направленный на повышение качества федеральных и региональных автомагистралей. К 2030 году предполагается строительство не менее 50 обходов населенных пунктов на ключевых трассах. Ранее URA.RU писало, что курганцам назвали сроки ремонта дорог в микрорайоне Глинки. Ремонт планируют сделать в этом году.
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