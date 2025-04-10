В Екатеринбурге посадили киргиза, домогавшегося школьницы

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Мера пресечения по предполагаемому педофилу. Екатеринбург, эгембердиев медет
Медет Эгембердиев получил три года в колонии Фото:

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию 39-летнего уроженца Киргизии Медета Эгембердиева, обвиненного в сексуальных домогательствах к школьнице. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

Эгембердиев обвинялся по ч. 2 ст. 135 УК РФ. Ему назначили три года общего режима, уточнили в суде.

Эпизод, после которого задержали Медета, произошел вечером 18 августа 2024 года возле Дворца молодежи. Там, по версии следствия, Эгембердиев подошел к девочке и стал домогаться. Испугавшись, она убежала от него и позвала на помощь прохожих. Те не растерялись и скрутили подозреваемого на автобусной остановке. Затем его передали правоохранительным органам.

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию 39-летнего уроженца Киргизии Медета Эгембердиева, обвиненного в сексуальных домогательствах к школьнице. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Эгембердиев обвинялся по ч. 2 ст. 135 УК РФ. Ему назначили три года общего режима, уточнили в суде. Эпизод, после которого задержали Медета, произошел вечером 18 августа 2024 года возле Дворца молодежи. Там, по версии следствия, Эгембердиев подошел к девочке и стал домогаться. Испугавшись, она убежала от него и позвала на помощь прохожих. Те не растерялись и скрутили подозреваемого на автобусной остановке. Затем его передали правоохранительным органам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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