В Екатеринбурге посадили киргиза, домогавшегося школьницы

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию 39-летнего уроженца Киргизии Медета Эгембердиева, обвиненного в сексуальных домогательствах к школьнице. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.
Эгембердиев обвинялся по ч. 2 ст. 135 УК РФ. Ему назначили три года общего режима, уточнили в суде.
Эпизод, после которого задержали Медета, произошел вечером 18 августа 2024 года возле Дворца молодежи. Там, по версии следствия, Эгембердиев подошел к девочке и стал домогаться. Испугавшись, она убежала от него и позвала на помощь прохожих. Те не растерялись и скрутили подозреваемого на автобусной остановке. Затем его передали правоохранительным органам.
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