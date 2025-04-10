Общество В Екатеринбурге посадили киргиза, домогавшегося школьницы 10 апреля 2025 в 18:08 Размер текста - 17 + Медет Эгембердиев получил три года в колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию 39-летнего уроженца Киргизии Медета Эгембердиева, обвиненного в сексуальных домогательствах к школьнице. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Эгембердиев обвинялся по ч. 2 ст. 135 УК РФ. Ему назначили три года общего режима, уточнили в суде. Эпизод, после которого задержали Медета, произошел вечером 18 августа 2024 года возле Дворца молодежи. Там, по версии следствия, Эгембердиев подошел к девочке и стал домогаться. Испугавшись, она убежала от него и позвала на помощь прохожих. Те не растерялись и скрутили подозреваемого на автобусной остановке. Затем его передали правоохранительным органам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию 39-летнего уроженца Киргизии Медета Эгембердиева, обвиненного в сексуальных домогательствах к школьнице. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Эгембердиев обвинялся по ч. 2 ст. 135 УК РФ. Ему назначили три года общего режима, уточнили в суде. Эпизод, после которого задержали Медета, произошел вечером 18 августа 2024 года возле Дворца молодежи. Там, по версии следствия, Эгембердиев подошел к девочке и стал домогаться. Испугавшись, она убежала от него и позвала на помощь прохожих. Те не растерялись и скрутили подозреваемого на автобусной остановке. Затем его передали правоохранительным органам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям