В Тюмени готовятся к строительству второй объездной дороги

В Тюмени планируют начать изъятие земельных участков из-за строительства второй объездной дороги. Информация об этом указана в проекте постановления правительства Тюменской области, размещенном на официальном портале органов государственной власти региона.
«Изъять для государственных нужд Тюменской области земельный участок, площадью 24 355,5 кв.м, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым номером 72:17:0000000:11636, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, местоположение: Тюменская область, Тюменский р-н, Боровское МО», — указано в документе.
На первом этапе планируется изъять пять земельных участков. Всего же, по планам властей, для реализации проекта необходимо выкупить у населения более 150 участков.
Еще один земельный участок хотят изъять из-за строительства дорожной развязки на трассе Тюмень — Екатеринбург. Информация об этом указана в другом документе, опубликованном на портале органов государственной власти.
«Строительство транспортной развязки на примыкании съезда к спортивному комплексу „Тюмень-Арена“ к автомобильной дороге федерального значения „Екатеринбург — Тюмень“ Корректировка». Первый этап. «Устройство примыкания при строительстве транспортной развязки в разных уровнях в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-351 „Екатеринбург — Тюмень“ на км 320+195 автомобильной дороги с целью организации транспортного доступа к ул. Уездная», — сообщается в документе.
Ранее URA.RU писало о том, что строительство второй объездной в Тюмени затянулось из-за сложности проекта. Для его реализации необходимо перенести инженерные сети и изъять более 150 участков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!