В Тюмени готовятся к строительству второй объездной дороги

Ради строительства второй объездной в Тюмени власти начнут изымать землю
© Служба новостей «URA.RU»
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У жителей Тюмени начнут изымать землю из-за строительства второй объездной дороги
У жителей Тюмени начнут изымать землю из-за строительства второй объездной дороги Фото:

В Тюмени планируют начать изъятие земельных участков из-за строительства второй объездной дороги. Информация об этом указана в проекте постановления правительства Тюменской области, размещенном на официальном портале органов государственной власти региона.

«Изъять для государственных нужд Тюменской области земельный участок, площадью 24 355,5 кв.м, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым номером 72:17:0000000:11636, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, местоположение: Тюменская область, Тюменский р-н, Боровское МО», — указано в документе.

На первом этапе планируется изъять пять земельных участков. Всего же, по планам властей, для реализации проекта необходимо выкупить у населения более 150 участков.

Еще один земельный участок хотят изъять из-за строительства дорожной развязки на трассе Тюмень — Екатеринбург. Информация об этом указана в другом документе, опубликованном на портале органов государственной власти.

«Строительство транспортной развязки на примыкании съезда к спортивному комплексу „Тюмень-Арена“ к автомобильной дороге федерального значения „Екатеринбург — Тюмень“ Корректировка». Первый этап. «Устройство примыкания при строительстве транспортной развязки в разных уровнях в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-351 „Екатеринбург — Тюмень“ на км 320+195 автомобильной дороги с целью организации транспортного доступа к ул. Уездная», — сообщается в документе.

Ранее URA.RU писало о том, что строительство второй объездной в Тюмени затянулось из-за сложности проекта. Для его реализации необходимо перенести инженерные сети и изъять более 150 участков.

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В Тюмени планируют начать изъятие земельных участков из-за строительства второй объездной дороги. Информация об этом указана в проекте постановления правительства Тюменской области, размещенном на официальном портале органов государственной власти региона. «Изъять для государственных нужд Тюменской области земельный участок, площадью 24 355,5 кв.м, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым номером 72:17:0000000:11636, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур, местоположение: Тюменская область, Тюменский р-н, Боровское МО», — указано в документе. На первом этапе планируется изъять пять земельных участков. Всего же, по планам властей, для реализации проекта необходимо выкупить у населения более 150 участков. Еще один земельный участок хотят изъять из-за строительства дорожной развязки на трассе Тюмень — Екатеринбург. Информация об этом указана в другом документе, опубликованном на портале органов государственной власти. «Строительство транспортной развязки на примыкании съезда к спортивному комплексу „Тюмень-Арена“ к автомобильной дороге федерального значения „Екатеринбург — Тюмень“ Корректировка». Первый этап. «Устройство примыкания при строительстве транспортной развязки в разных уровнях в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-351 „Екатеринбург — Тюмень“ на км 320+195 автомобильной дороги с целью организации транспортного доступа к ул. Уездная», — сообщается в документе. Ранее URA.RU писало о том, что строительство второй объездной в Тюмени затянулось из-за сложности проекта. Для его реализации необходимо перенести инженерные сети и изъять более 150 участков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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