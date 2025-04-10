В Московской области подростку предъявлено обвинение в убийстве ребенка

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Подросток ударил потерпевшего ребенка ножом
Подросток ударил потерпевшего ребенка ножом Фото:

Подростку из Дмитрова (Московская область) предъявлено обвинение в убийстве ребенка. 14-летний злоумышленник ударил школьника ножом, а потом пытался инсценировать нападение на себя, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Преступление было совершено 9 апреля в поселке Некрасовском Дмитровского городского округа. «Несовершеннолетний напал школьника, причинив ему ножевое ранение. Пострадавший ребенок скончался в машине скорой помощи», — говорится в telegram-канале ведомства.

После нападения подросток пытался инсценировать нападение на себя. Ему была оказана медпомощь. Уголовное дело возбуждено по п.п. «в, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подросток признал вину. В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые судебные экспертизы.

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Подростку из Дмитрова (Московская область) предъявлено обвинение в убийстве ребенка. 14-летний злоумышленник ударил школьника ножом, а потом пытался инсценировать нападение на себя, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Преступление было совершено 9 апреля в поселке Некрасовском Дмитровского городского округа. «Несовершеннолетний напал школьника, причинив ему ножевое ранение. Пострадавший ребенок скончался в машине скорой помощи», — говорится в telegram-канале ведомства. После нападения подросток пытался инсценировать нападение на себя. Ему была оказана медпомощь. Уголовное дело возбуждено по п.п. «в, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подросток признал вину. В рамках расследования уголовного дела назначены необходимые судебные экспертизы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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