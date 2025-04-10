Екатеринбург вступает в борьбу за федеральные миллионы: заявление мэра

В Екатеринбурге стартует второй — финальный — этап голосования за парк, который благоустроят в 2026 году за федеральные деньги. Пройдет он с 21 апреля по 12 июня. Выбрать один из восьми парков нужно через платформу обратной связи на портале Госуслуг. От того, насколько активны будут горожане, зависит очень многое, отметил мэр Алексей Орлов. За ходом голосования он будет следить лично.
«Только благодаря совместным усилиям всего городского сообщества мы наберем необходимое количество голосов, чтобы Екатеринбург получил федеральную поддержку на благоустройство очередного парка, сквера или участка набережной», — написал Орлов в своем telegram-канале. В 2024 году активность проявили свыше 325 тысяч жителей. Это был наивысший результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.
Первый этап голосования стартовал 17 января. От каждого района было представлено на выбор по три территории. Также горожане могли предложить свой вариант. Завершился сбор предложений 31 января.
В результате было отобрано восемь парков:
- Преображенский (2 очередь, 2 этап);
- Сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова;
- Набережная рек Исети и Ольховки от дома № 11 по улице Гражданской до улицы Колмогорова;
- Основинский парк;
- Сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Бардина;
- Парк имени 50-летия Советской власти (2 этап);
- Бульвар по улице Культуры;
- Парк имени Чкалова по улице Патриса Лумумбы.
Голосовать могут не только взрослые, но и школьники.
Проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в стране в 2018 году. В 2024-м президент РФ Владимир Путин продлил его до 2030 года. Теперь это нацпроект «Инфраструктура для жизни».
Благодаря федеральной программе в Екатеринбурге с 2018 года были благоустроены шесть общественных территорий. Это набережная Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева, сквер у Оперного театра, парк «Зеленая роща», XXII Партсъезда, первый этап Преображенского парка (Академический район), «Солнечные аллеи» (микрорайон Солнечный»). Прямо сейчас также идут работы в летнем парке «Уралмаш». Он стал победителем 2023 года
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!