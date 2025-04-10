Награды журналистам от губернатора ЯНАО, задержки авиарейсов, старт акции «Красная гвоздика»: события дня

В аэропорту Нового Уренгоя задержали несколько рейсов по техническим причинам (архивное фото)
новость из сюжетаГлавное за день в ЯНАО — выбор редакции
В Новом Уренгое 10 апреля по техническим причинам были задержаны авиарейсы, а в Тазовском районе из-за плохой погоды не могли выехать автобусы в микрорайон Газ-Сале. Трое ямальских журналистов получили почетные звания от губернатора, а в городах стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика». Об этих и других событиях — читайте в материале URA.RU.
- Трое сотрудников СМИ стали заслуженными журналистами, еще один стал заслуженным работником связи. Распоряжение подписал глава Ямала Дмитрий Артюхов.
- В Новом Уренгое 10 апреля были задержаны самолетные и вертолетные рейсы в Тазовский, Тобольск и Самару. Сотрудники аэропорта сообщили, что задержки произошли по технической причине или из-за позднего прибытия самолета. В поселке Тазовском из-за плохой погоды перенесли выезды пассажирских автобусов в микрорайон Газ-Сале.
- На Ямале стартовала акция «Красная гвоздика» в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. К ней активно начали присоединяться главы муниципалитетов.
- В Лабытнанги начали обновлять фасад жилого дома по адресу: улица Первомайская, 27. Здание со стороны площади украсит триколор, а со стороны подъездов фасад оформят в бежевых тонах.
- На Ямале выбирают лучшие модели паромов для переправы через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги. Среди вариантов — 00640 ОСК «Вымпел», концепт-проект парома нового поколения.
- Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с семьей бойца СВО Василия Зыкова. Военнослужащий передал главе просьбу от своих сослуживцев и попросил передать на фронт БПЛА и мототехнику.
- Предприниматель из Салехарда продает два легендарных советских автомобиля — ЗиЛ-130 и внедорожник ЛУАЗ. Объявления появились на платформе Avito еще в 2024 году.
Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомиться на сайте URA.RU.
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