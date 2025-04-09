В ЯНАО из-за погоды начали задерживать пассажирские автобусы

Автобус из Тазовского в микрорайон Газ-Сале задержан до 18:15 (архивное фото)
В Тазовском районе ЯНАО из-за плохой погоды задерживаются выезды пассажирских автобусов. Задержан маршрут из поселка Тазовский в микрорайон Газ-Сале.
«В связи неблагоприятной погодой автобусы по маршруту поселок Тазовский — микрорайон Газ-Сале выйдут с задержкой. Отправление в 18:15», — сказано в telegram-канале «Мой Тазовский».
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале 10 апреля ожидается сильный ветер и резкие температурные перепады. Местами скорость ветра может достигать 23 м/с. Ближайшие три дня синоптики обещают метель, мокрый снег и дождь.
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