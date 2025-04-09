09 апреля 2025

В ЯНАО из-за погоды начали задерживать пассажирские автобусы

В Тазовском районе задерживают маршрутные автобусы в микрорайон Газ-Сале
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус из Тазовского в микрорайон Газ-Сале задержан до 18:15 (архивное фото)
Автобус из Тазовского в микрорайон Газ-Сале задержан до 18:15 (архивное фото) Фото:

В Тазовском районе ЯНАО из-за плохой погоды задерживаются выезды пассажирских автобусов. Задержан маршрут из поселка Тазовский в микрорайон Газ-Сале.

«В связи неблагоприятной погодой автобусы по маршруту поселок Тазовский — микрорайон Газ-Сале выйдут с задержкой. Отправление в 18:15», — сказано в telegram-канале «Мой Тазовский». 

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале 10 апреля ожидается сильный ветер и резкие температурные перепады. Местами скорость ветра может достигать 23 м/с. Ближайшие три дня синоптики обещают метель, мокрый снег и дождь.

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В Тазовском районе ЯНАО из-за плохой погоды задерживаются выезды пассажирских автобусов. Задержан маршрут из поселка Тазовский в микрорайон Газ-Сале. «В связи неблагоприятной погодой автобусы по маршруту поселок Тазовский — микрорайон Газ-Сале выйдут с задержкой. Отправление в 18:15», — сказано в telegram-канале «Мой Тазовский».  Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале 10 апреля ожидается сильный ветер и резкие температурные перепады. Местами скорость ветра может достигать 23 м/с. Ближайшие три дня синоптики обещают метель, мокрый снег и дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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