Ямальские журналисты удостоились наград губернатора

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов присвоил почетные звания. Трое работников СМИ стали заслуженными журналистами, еще один стал заслуженным работником связи, следует из текста распоряжения, подписанного Артюховым.
«Присвоить почетное звание „Заслуженный журналист ЯНАО“ Людмиле Бондыревой (ТРК „МиГ“), Нине Малаховой („Медиацентр Салехард“) и Елене Сафоновой (ВГТРК „Ямал“). Почетное звание „Заслуженный работник связи и информации ЯНАО“ присвоить руководителю группы подготовки программ Ивану Васильеву (ВГТРК „Ямал“)», — говорится в распоряжении, подписанном Дмитрием Артюховым 9 апреля. Документ опубликован на официальном сайте.
На Ямале 19 апреля отмечается профессиональный праздник — День работников СМИ. День ямальских СМИ учрежден в 1997 году и приурочен к первому выпуску в 1931 году ямальской газеты «Красный Север».
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