Вооруженные силы Украины накануне атаковали фельдшерско-акушерский пункт в населенном пункте Станция Тополи в Харьковской области. Об этом рассказала уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в регионе Виктория Колесник-Лавинская. По ее словам, в результате ударов объект был полностью уничтожен.
«Девятого апреля 2025 года украинские неонацисты в очередной раз продемонстрировали свое истинное лицо, совершив более 10 ударов по населенному пункту Станция Тополи Харьковской области. Целью их атаки стал фельдшерско-акушерский пункт, где местные жители получали жизненно необходимую медицинскую помощь», — рассказала она. Ее слова передает РИА Новости. Она отметила, что в результате террористических действий был полностью уничтожен сам фельдшерский пункт, а также машина скорой помощи.
Виктория Колесник-Лавинская также подчеркнула, что действия ВСУ приводят к систематическому уничтожению инфраструктуры и гражданского населения подконтрольных РФ территорий в Харьковской области. Она обвинила международное сообщество в игнорировании этих действий, что, по ее мнению, способствует продолжению насилия и страданий мирных жителей.
В последнее время обострение конфликта на востоке Украины привело к увеличению числа нападений на гражданские объекты. Ранее Виктория Колесник-Лавинская уже обращала внимание на нарушения прав человека в Харьковской области, когда ВСУ охотились на мирных жителей, сочувствующих России, что стало одним из самых жестоких проявлений насилия в регионе.
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