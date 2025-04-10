Российские международные резервы выросли до рекордного уровня

Российские международные резервы обновили исторический максимум: на конец апреля они составили 658 миллиардов долларов. Об этом сообщает Центробанк России.
Как следует из сообщения ЦБ РФ, за последнюю неделю международные резервы РФ выросли на 12,4 миллиарда долларов, или на 1,9%. «На 4 апреля они составили 658 миллиардов долларов США. Предыдущий исторический рекорд — 650 миллиардов долларов — зафиксирован 21 марта», — говорится в заявлении ЦБ РФ.
Международные (они же золотовалютные) резервы — это иностранные активы с высокой ликвидностью, которые есть у Банка России и правительства. Активы включают в себя монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервные позиции в МВФ и средства в иностранной валюте.
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