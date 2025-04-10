Горнозаводскую часть Челябинский области засыпает снегом. Фото, видео

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Снег принес на территорию Челябинской области южный циклон
Снег принес на территорию Челябинской области южный циклон Фото:

В Челябинскую область вечером 10 апреля пришел снегопад. Осадки наблюдаются в горнозаводской части региона. 

«Снег идет в северо-западной части Челябинской области. Зимние осадки выпали на территории от границы с Башкирией до города Сатка», — показывают данные сервиса ventusky.com. 

Жители региона делятся фото и видео непогоды в социальных сетях. Снег фикируют в городах Аша, Катав-Ивановск, Трехгорный, поселке Межевой.

Как URA.RU писало ранее, осадки на территорию Челябинской области несет южный циклон. Синоптики прогнозируют сильные дожди и снег. Трассу М-5 «Урал», которая проходит по территории региона, начало засыпать снегом вечером 10 апреля.

Снег пришел в Катав-Ивановск Челябинской области
Снег пришел в Катав-Ивановск Челябинской области
Фото:
Снег лег в Трехгорном
Снег лег в Трехгорном
Фото:

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В Челябинскую область вечером 10 апреля пришел снегопад. Осадки наблюдаются в горнозаводской части региона.  «Снег идет в северо-западной части Челябинской области. Зимние осадки выпали на территории от границы с Башкирией до города Сатка», — показывают данные сервиса ventusky.com.  Жители региона делятся фото и видео непогоды в социальных сетях. Снег фикируют в городах Аша, Катав-Ивановск, Трехгорный, поселке Межевой. Как URA.RU писало ранее, осадки на территорию Челябинской области несет южный циклон. Синоптики прогнозируют сильные дожди и снег. Трассу М-5 «Урал», которая проходит по территории региона, начало засыпать снегом вечером 10 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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