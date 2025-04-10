В Челябинскую область вечером 10 апреля пришел снегопад. Осадки наблюдаются в горнозаводской части региона.
«Снег идет в северо-западной части Челябинской области. Зимние осадки выпали на территории от границы с Башкирией до города Сатка», — показывают данные сервиса ventusky.com.
Жители региона делятся фото и видео непогоды в социальных сетях. Снег фикируют в городах Аша, Катав-Ивановск, Трехгорный, поселке Межевой.
Как URA.RU писало ранее, осадки на территорию Челябинской области несет южный циклон. Синоптики прогнозируют сильные дожди и снег. Трассу М-5 «Урал», которая проходит по территории региона, начало засыпать снегом вечером 10 апреля.
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