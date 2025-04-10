Трассу М-5 в Челябинской области засыпает снегом. Фото, видео

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Снег в Симе начал идти около часа назад
Снег в Симе начал идти около часа назад Фото:

В районе Сима Челябинской области пошел снег. На трассе М-5 в сторону Уфы образовалась пробка из фур, сообщают в группе во «ВКонтакте» «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

«Сим. Начал идти снег. Пробка на Уфу, снег продолжает идти», — пишут в группе.

Снег также пошел в Аше (Челябинская область). Ранее синоптики сообщали, что 10 апреля в южной половине Челябинской области ожидаются умеренные дожди, грозы и град. А в горных районах — сильные смешанные осадки.

Из-за снегопада образовалась пробка в районе Сима в сторону Уфы
Из-за снегопада образовалась пробка в районе Сима в сторону Уфы
Фото:
Снег пошел также в Аше
Снег пошел также в Аше
Фото:

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В районе Сима Челябинской области пошел снег. На трассе М-5 в сторону Уфы образовалась пробка из фур, сообщают в группе во «ВКонтакте» «Трасса М5 Уфа — Челябинск». «Сим. Начал идти снег. Пробка на Уфу, снег продолжает идти», — пишут в группе. Снег также пошел в Аше (Челябинская область). Ранее синоптики сообщали, что 10 апреля в южной половине Челябинской области ожидаются умеренные дожди, грозы и град. А в горных районах — сильные смешанные осадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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