Снег в Симе начал идти около часа назад
В районе Сима Челябинской области пошел снег. На трассе М-5 в сторону Уфы образовалась пробка из фур, сообщают в группе во «ВКонтакте» «Трасса М5 Уфа — Челябинск».
«Сим. Начал идти снег. Пробка на Уфу, снег продолжает идти», — пишут в группе.
Снег также пошел в Аше (Челябинская область). Ранее синоптики сообщали, что 10 апреля в южной половине Челябинской области ожидаются умеренные дожди, грозы и град. А в горных районах — сильные смешанные осадки.
Из-за снегопада образовалась пробка в районе Сима в сторону Уфы
Снег пошел также в Аше
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!