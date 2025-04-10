Трамп дал прогноз по срокам завершения конфликта на Украине

Трамп: Россия и Украина могут прекратить боевые действия относительно скоро
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Трамп предположил, когда могут закончиться боевые действия на Украине
Трамп предположил, когда могут закончиться боевые действия на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Соглашение о прекращении боевых действий между ВС РФ и украинской армией может быть заключено относительно скоро. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами.

«Надеемся, что нам удастся относительно скоро заключить соглашение с РФ и Украиной о прекращении боевых действий», — сказал Трамп. Его выступление в Белом доме транслировал телеканал NBC News.

Конфликт на Украине может быть урегулирован до конца лета 2025 года. С таким заявлением ранее выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва выступает за перемирие, но есть условия. Подробнее о требованиях российского лидера к соглашению о прекращении огня — в материале URA.RU.

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Соглашение о прекращении боевых действий между ВС РФ и украинской армией может быть заключено относительно скоро. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами. «Надеемся, что нам удастся относительно скоро заключить соглашение с РФ и Украиной о прекращении боевых действий», — сказал Трамп. Его выступление в Белом доме транслировал телеканал NBC News. Конфликт на Украине может быть урегулирован до конца лета 2025 года. С таким заявлением ранее выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва выступает за перемирие, но есть условия. Подробнее о требованиях российского лидера к соглашению о прекращении огня — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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