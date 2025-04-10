Трамп дал прогноз по срокам завершения конфликта на Украине

Соглашение о прекращении боевых действий между ВС РФ и украинской армией может быть заключено относительно скоро. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами.
«Надеемся, что нам удастся относительно скоро заключить соглашение с РФ и Украиной о прекращении боевых действий», — сказал Трамп. Его выступление в Белом доме транслировал телеканал NBC News.
Конфликт на Украине может быть урегулирован до конца лета 2025 года. С таким заявлением ранее выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва выступает за перемирие, но есть условия. Подробнее о требованиях российского лидера к соглашению о прекращении огня — в материале URA.RU.
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