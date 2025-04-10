Россияне столкнулись со сбоями при переводах по СБП

Некоторые операции, совершаемые через Систему быстрых платежей (СБП), проходят обработку дольше обычного. Об этом заявила Национальная система платежных карт и отметила, что сбой произошел на стороне одного из банков.
«Мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Инцидент возник на стороне одного из банков-участников», — говорится в сообщении НСПК на официальном сайте.
Сбои в работе СБП произошли также в конце марта. Тогда в Роскомнадзоре заявили, что проблемы возникли из-за нарушений в работе инфраструктуры НСПК.
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