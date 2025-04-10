10 апреля 2025

Россияне столкнулись со сбоями при переводах по СБП

© Служба новостей «URA.RU»
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Замедление в работе возникло на стороне одного из банков-участников
Замедление в работе возникло на стороне одного из банков-участников Фото:

Некоторые операции, совершаемые через Систему быстрых платежей (СБП), проходят обработку дольше обычного. Об этом заявила Национальная система платежных карт и отметила, что сбой произошел на стороне одного из банков.

«Мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Инцидент возник на стороне одного из банков-участников», — говорится в сообщении НСПК на официальном сайте. 

Сбои в работе СБП произошли также в конце марта. Тогда в Роскомнадзоре заявили, что проблемы возникли из-за нарушений в работе инфраструктуры НСПК.

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Некоторые операции, совершаемые через Систему быстрых платежей (СБП), проходят обработку дольше обычного. Об этом заявила Национальная система платежных карт и отметила, что сбой произошел на стороне одного из банков. «Мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Инцидент возник на стороне одного из банков-участников», — говорится в сообщении НСПК на официальном сайте.  Сбои в работе СБП произошли также в конце марта. Тогда в Роскомнадзоре заявили, что проблемы возникли из-за нарушений в работе инфраструктуры НСПК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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