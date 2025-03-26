Национальная система платежных карт высказалась по сбоям СБП

Сбои в работе СБП подтвердила Национальная система платежных карт. При этом причина сбоев не называется.
«НСПК фиксирует трудности в обработке операций через СБП. Специалисты компании работают над их устранением», — сообщили в пресс-службе НСПК. Там уточнили, что другие системы и сервисы работают штатно.
Обновлено в 11:49. В Роскомнадзоре заявили, что проблемы с оплатной через СБП связаны со сбоем в инфраструктуре НСПК.
Сбои в работе СБП появились несколько часов назад. Также пользователи жалуются на сбои работы российских банков.
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