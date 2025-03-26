Национальная система платежных карт высказалась по сбоям СБП

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Сбои в работе СБП фиксируются 26 марта
Сбои в работе СБП фиксируются 26 марта Фото:

Сбои в работе СБП подтвердила Национальная система платежных карт. При этом причина сбоев не называется.  

«НСПК фиксирует трудности в обработке операций через СБП. Специалисты компании работают над их устранением», — сообщили в пресс-службе НСПК. Там уточнили, что другие системы и сервисы работают штатно. 

Обновлено в 11:49. В Роскомнадзоре заявили, что проблемы с оплатной через СБП связаны со сбоем в инфраструктуре НСПК.

Сбои в работе СБП появились несколько часов назад. Также пользователи жалуются на сбои работы российских банков. 

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Сбои в работе СБП подтвердила Национальная система платежных карт. При этом причина сбоев не называется.   «НСПК фиксирует трудности в обработке операций через СБП. Специалисты компании работают над их устранением», — сообщили в пресс-службе НСПК. Там уточнили, что другие системы и сервисы работают штатно.  Обновлено в 11:49. В Роскомнадзоре заявили, что проблемы с оплатной через СБП связаны со сбоем в инфраструктуре НСПК. Сбои в работе СБП появились несколько часов назад. Также пользователи жалуются на сбои работы российских банков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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