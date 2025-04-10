10 апреля 2025

США потребовали от Москвы освободить воевавшего за ВСУ американца

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Американец Стивен Хаббард воевал за ВСУ в составе одного из батальонов
Американец Стивен Хаббард воевал за ВСУ в составе одного из батальонов Фото:
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Госдепартамент США призвал освободить гражданина США Стивена Хаббарда, который воевал на стороне ВСУ и в настоящее время находится под стражей в России. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Призываем Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей на протяжении почти трех лет. Мы продолжаем работать над тем, чтобы освободить г-на Хаббарда и всех других американцев, которых несправедливо удерживают», — сказала Тэмми Брюс. Ее слова привело Reuters.

Кампания по освобождению американских граждан, задержанных в России, остается в приоритете для внешнеполитического ведомства США. Вашингтон активно использует все доступные дипломатические каналы и методы для достижения положительного результата в данном направлении.

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Госдепартамент США призвал освободить гражданина США Стивена Хаббарда, который воевал на стороне ВСУ и в настоящее время находится под стражей в России. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс. «Призываем Россию освободить Стивена Хаббарда, который находится под стражей на протяжении почти трех лет. Мы продолжаем работать над тем, чтобы освободить г-на Хаббарда и всех других американцев, которых несправедливо удерживают», — сказала Тэмми Брюс. Ее слова привело Reuters. Кампания по освобождению американских граждан, задержанных в России, остается в приоритете для внешнеполитического ведомства США. Вашингтон активно использует все доступные дипломатические каналы и методы для достижения положительного результата в данном направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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