10 апреля 2025

Появились кадры крушения вертолета в Нью-Йорке, из-за которого погибли шестеро

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Все находившиеся на борту вертолета пассажиры погибли
Все находившиеся на борту вертолета пассажиры погибли Фото:

Опубликованы кадры крушения вертолета в Нью-Йорке. В результате крушения погибли шесть человек, передает американская пресса.

«На борту находились шесть человек. Все они погибли», — сообщил Fox News в прямом эфире. 

Вертолет потерпел крушение, упав в реку Гудзон. В настоящее время проводится спасательная операция. Предварительные данные указывают на поломку пропеллера как причину инцидента. Ранее сообщалось о пяти погибших, пишет RT.

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Опубликованы кадры крушения вертолета в Нью-Йорке. В результате крушения погибли шесть человек, передает американская пресса. «На борту находились шесть человек. Все они погибли», — сообщил Fox News в прямом эфире.  Вертолет потерпел крушение, упав в реку Гудзон. В настоящее время проводится спасательная операция. Предварительные данные указывают на поломку пропеллера как причину инцидента. Ранее сообщалось о пяти погибших, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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