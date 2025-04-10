Появились кадры крушения вертолета в Нью-Йорке, из-за которого погибли шестеро

Все находившиеся на борту вертолета пассажиры погибли
Опубликованы кадры крушения вертолета в Нью-Йорке. В результате крушения погибли шесть человек, передает американская пресса.
«На борту находились шесть человек. Все они погибли», — сообщил Fox News в прямом эфире.
Вертолет потерпел крушение, упав в реку Гудзон. В настоящее время проводится спасательная операция. Предварительные данные указывают на поломку пропеллера как причину инцидента. Ранее сообщалось о пяти погибших, пишет RT.
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