10 апреля 2025

Бузова удивила фанатов новым треком с легендарной звездой

Надежда Бабкина и Ольга Бузова записали совместный трек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фанаты Бузовой назвали ее дуэт с Бабкиной неожиданным
Фанаты Бузовой назвали ее дуэт с Бабкиной неожиданным Фото:

Популярная певица и ведущая Ольга Бузова записала новый трек с легендой российской сцены Надеждой Бабкиной, чем удивила фанатов. Фрагмент песни выложен в telegram-канале Бузовой.

«Это новое звучание трека Made in Russia ru», — написала Ольга Бузова. Фанаты отметили в комментариях, что дуэт оказался весьма неожиданным. 

Надежда Бабкина, народная артистка России, известна своим вкладом в развитие народного искусства и сохранение традиций русской песни. Недавно она отметила свой 75-летний юбилей, получив поздравления от президента России Владимира Путина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Популярная певица и ведущая Ольга Бузова записала новый трек с легендой российской сцены Надеждой Бабкиной, чем удивила фанатов. Фрагмент песни выложен в telegram-канале Бузовой. «Это новое звучание трека Made in Russia ru», — написала Ольга Бузова. Фанаты отметили в комментариях, что дуэт оказался весьма неожиданным.  Надежда Бабкина, народная артистка России, известна своим вкладом в развитие народного искусства и сохранение традиций русской песни. Недавно она отметила свой 75-летний юбилей, получив поздравления от президента России Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...