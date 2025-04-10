10 апреля 2025

Стала известна судьба россиян, исчезнувших после задержания в Тунисе

В Тунисе отпустили из-под стражи 11 задержанных россиян
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиян отпустили из-под стражи, рассказали местные СМИ
Россиян отпустили из-под стражи, рассказали местные СМИ Фото:

Задержанные в Тунисе в ноябре прошлого года россияне, связь с которыми была утеряна в марте, были отпущены из-под стражи. Такое решение принял суд, о чем сообщили местные СМИ.

«11 россиян освобождены», — говорится в решении суда. Его передала радиостанция Mosaique FM.

Ранее родственник одного из россиян, которых задержали в Тунисе, заявил о потере связи с ним. По его словам, у близких не было никакого доступа к гражданам РФ, оказавшимся под стражей.

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Задержанные в Тунисе в ноябре прошлого года россияне, связь с которыми была утеряна в марте, были отпущены из-под стражи. Такое решение принял суд, о чем сообщили местные СМИ. «11 россиян освобождены», — говорится в решении суда. Его передала радиостанция Mosaique FM. Ранее родственник одного из россиян, которых задержали в Тунисе, заявил о потере связи с ним. По его словам, у близких не было никакого доступа к гражданам РФ, оказавшимся под стражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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