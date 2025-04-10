10 апреля 2025

Минобороны готовит важное решение по поводу выплат военным

Минобороны РФ упростит получение страховых выплат для военнослужащих
© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцам хотят упростить порядок подачи документов на получение страховых выплат
Бойцам хотят упростить порядок подачи документов на получение страховых выплат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российским военнослужащим собираются разрешить получать страховые выплаты без подачи оригинала заявления. Это информация размещена в проекте постановления правительства, разработанного Минобороны РФ.

«По новым правилам можно будет предоставить только копию заявления, а также — копии справок военно-врачебной комиссии о тяжести увечья (ранения, травмы либо контузии) и воинской части об обстоятельствах наступления страхового случая, заверенных уполномоченным лицом организации страхователя», — указано в тексте документа на портале правовой информации. Инициатива призвана упростить организацию выплаты страховых сумм, говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

По мнению авторов, в условиях боевых действий или службы в отдаленных районах подача оригинальных документов затруднительна. Упрощенный порядок позволит быстрее получать финансовую поддержку.

Более половины участников спецоперации ВС РФ с инвалидностью относятся ко II группе, отмечает RT. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил приоритетные права бойцов СВО.

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Российским военнослужащим собираются разрешить получать страховые выплаты без подачи оригинала заявления. Это информация размещена в проекте постановления правительства, разработанного Минобороны РФ. «По новым правилам можно будет предоставить только копию заявления, а также — копии справок военно-врачебной комиссии о тяжести увечья (ранения, травмы либо контузии) и воинской части об обстоятельствах наступления страхового случая, заверенных уполномоченным лицом организации страхователя», — указано в тексте документа на портале правовой информации. Инициатива призвана упростить организацию выплаты страховых сумм, говорится в пояснительной записке к законопроекту.  По мнению авторов, в условиях боевых действий или службы в отдаленных районах подача оригинальных документов затруднительна. Упрощенный порядок позволит быстрее получать финансовую поддержку. Более половины участников спецоперации ВС РФ с инвалидностью относятся ко II группе, отмечает RT. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил приоритетные права бойцов СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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