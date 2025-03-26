Мишустин обозначил приоритетные права участников СВО

Мишустин: участники СВО получают образование и медпомощь в приоритетном порядке
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Ежемесячная выплата ветеранам боевых действий происходит сегодня автоматически, напомнил премьер-министр Михаил Мишустин
Ежемесячная выплата ветеранам боевых действий происходит сегодня автоматически, напомнил премьер-министр Михаил Мишустин Фото:
новость из сюжета
Отчет Мишустина в Госдуме

Участники специальной военной операции получают образовательные и медицинские услуги в приоритетном порядке, сказал премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме.

«Участникам СВО обеспечено приоритетное право на медпомощь и образование», — сообщил глава правительства.

Упростили также назначение ежемесячной выплаты ветеранам. Она присуждается автоматически, без каких-либо лишних заявлений, сразу после выдачи удостоверения, подчеркнул Мишустин. Определены и налоговые льготы, в том числе освобождающие защитников и их семьи от уплаты налога на имущество и некоторых пошлин, резюмировал премьер.

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Участники специальной военной операции получают образовательные и медицинские услуги в приоритетном порядке, сказал премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме. «Участникам СВО обеспечено приоритетное право на медпомощь и образование», — сообщил глава правительства. Упростили также назначение ежемесячной выплаты ветеранам. Она присуждается автоматически, без каких-либо лишних заявлений, сразу после выдачи удостоверения, подчеркнул Мишустин. Определены и налоговые льготы, в том числе освобождающие защитников и их семьи от уплаты налога на имущество и некоторых пошлин, резюмировал премьер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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