Мишустин обозначил приоритетные права участников СВО

Участники специальной военной операции получают образовательные и медицинские услуги в приоритетном порядке, сказал премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме.
«Участникам СВО обеспечено приоритетное право на медпомощь и образование», — сообщил глава правительства.
Упростили также назначение ежемесячной выплаты ветеранам. Она присуждается автоматически, без каких-либо лишних заявлений, сразу после выдачи удостоверения, подчеркнул Мишустин. Определены и налоговые льготы, в том числе освобождающие защитников и их семьи от уплаты налога на имущество и некоторых пошлин, резюмировал премьер.
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