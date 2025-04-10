10 апреля 2025

В новый пермский зоопарк перевезут более 20 тропических птиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Вольеры для птиц уже готовы к переезду постоянных обитателей
Вольеры для птиц уже готовы к переезду постоянных обитателей Фото:

Новый зоопарк Перми готовится принять тропических птиц. В краевую столицу завезут свыше 20 особей, пояснила пресс-служба министерства культуры региона.

«К переезду в Пермь готовятся тропические птицы. Среди них — двурогие калао, гвинейские и фиолетовые турако, зеленый и черногорлый арасари, черноклювый тукан-ариэль и венценосные голуби. Всего свыше 20 особей шести видов», — пояснили в ведомстве изданию «РБК-Пермь».

В январе в зоопарке заявили, что ждут появления экзотических животных. Это бинтуронги (кошачьи медведи), мунтжаки (лающие олени) и дикобразы, живущие на деревьях. Зверинцы пообещали открыть для посетителей летом.

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Новый зоопарк Перми готовится принять тропических птиц. В краевую столицу завезут свыше 20 особей, пояснила пресс-служба министерства культуры региона. «К переезду в Пермь готовятся тропические птицы. Среди них — двурогие калао, гвинейские и фиолетовые турако, зеленый и черногорлый арасари, черноклювый тукан-ариэль и венценосные голуби. Всего свыше 20 особей шести видов», — пояснили в ведомстве изданию «РБК-Пермь». В январе в зоопарке заявили, что ждут появления экзотических животных. Это бинтуронги (кошачьи медведи), мунтжаки (лающие олени) и дикобразы, живущие на деревьях. Зверинцы пообещали открыть для посетителей летом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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