В новый пермский зоопарк перевезут более 20 тропических птиц

Новый зоопарк Перми готовится принять тропических птиц. В краевую столицу завезут свыше 20 особей, пояснила пресс-служба министерства культуры региона.
«К переезду в Пермь готовятся тропические птицы. Среди них — двурогие калао, гвинейские и фиолетовые турако, зеленый и черногорлый арасари, черноклювый тукан-ариэль и венценосные голуби. Всего свыше 20 особей шести видов», — пояснили в ведомстве изданию «РБК-Пермь».
В январе в зоопарке заявили, что ждут появления экзотических животных. Это бинтуронги (кошачьи медведи), мунтжаки (лающие олени) и дикобразы, живущие на деревьях. Зверинцы пообещали открыть для посетителей летом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!