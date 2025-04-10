10 апреля 2025

Штурмовик из Нытвы выстрелом из гранатомета уничтожил огневую позицию ВСУ на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцу потребовался лишь один залп
Бойцу потребовался лишь один залп Фото:

В ходе проведения спецоперации ВС РФ военнослужащий Александр Макаров из Нытвы (Пермский край) уничтожил пулеметный расчет неприятеля. Штурмовик сделал точный выстрел из гранатомета. О столкновении с украинскими боевиками URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59». 

Младший сержант Макаров в составе штурмовой группы на территории ДНР выполнял задачу по очистке лесополосы от обороняющихся сил ВСУ. «Во время огневого соприкосновения с противником под воздействием атак беспилотников боец обнаружил пулеметный расчет, который вел огонь по нашим подразделениям. Он точным выстрелом из ручного противотанкового гранатомета уничтожил позицию врага», — сообщили собеседники агентства.

URA.RU ранее писало о снайпере из Кизела, который помог ударным группам отбить у неприятеля укрепрайон возле Нововасильевки. А стрелок из Краснокамскаи его командир и его отразили все атаки противника, оказавшись в окружении.

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В ходе проведения спецоперации ВС РФ военнослужащий Александр Макаров из Нытвы (Пермский край) уничтожил пулеметный расчет неприятеля. Штурмовик сделал точный выстрел из гранатомета. О столкновении с украинскими боевиками URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».  Младший сержант Макаров в составе штурмовой группы на территории ДНР выполнял задачу по очистке лесополосы от обороняющихся сил ВСУ. «Во время огневого соприкосновения с противником под воздействием атак беспилотников боец обнаружил пулеметный расчет, который вел огонь по нашим подразделениям. Он точным выстрелом из ручного противотанкового гранатомета уничтожил позицию врага», — сообщили собеседники агентства. URA.RU ранее писало о снайпере из Кизела, который помог ударным группам отбить у неприятеля укрепрайон возле Нововасильевки. А стрелок из Краснокамскаи его командир и его отразили все атаки противника, оказавшись в окружении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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