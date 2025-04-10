Штурмовик из Нытвы выстрелом из гранатомета уничтожил огневую позицию ВСУ на СВО

В ходе проведения спецоперации ВС РФ военнослужащий Александр Макаров из Нытвы (Пермский край) уничтожил пулеметный расчет неприятеля. Штурмовик сделал точный выстрел из гранатомета. О столкновении с украинскими боевиками URA.RU рассказали в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».
Младший сержант Макаров в составе штурмовой группы на территории ДНР выполнял задачу по очистке лесополосы от обороняющихся сил ВСУ. «Во время огневого соприкосновения с противником под воздействием атак беспилотников боец обнаружил пулеметный расчет, который вел огонь по нашим подразделениям. Он точным выстрелом из ручного противотанкового гранатомета уничтожил позицию врага», — сообщили собеседники агентства.
URA.RU ранее писало о снайпере из Кизела, который помог ударным группам отбить у неприятеля укрепрайон возле Нововасильевки. А стрелок из Краснокамскаи его командир и его отразили все атаки противника, оказавшись в окружении.
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