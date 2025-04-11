Депутат ГД предложил увеличить зарплаты работников скорой помощи за счет соцвыплат

Работникам скорой помощи можно увеличить зарплаты за счет социальных выплат. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Поражает упорство, с которым правительство отказывает работникам „скорой“ в специальных социальных выплатах, которых они лишены, в отличие от коллег, работающих в стационарах», — передает слова Миронова РИА Новости. Он добавил, что для восстановления справедливости необходимо около семи млрд рублей в год.
Миронов подчеркнул, что увеличение зарплат медработников поможет решить кадровую проблему в здравоохранении и обеспечить доступ к медицинской помощи. По его мнению, финансирование скорой помощи недостаточно, что подтверждается выводами Счетной палаты о недофинансировании в размере около девяти миллиардов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.