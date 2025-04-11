Депутат ГД предложил увеличить зарплаты работников скорой помощи за счет соцвыплат

Миронов призвал увеличить зарплаты работникам скорой помощи за счет соцвыплат
© Служба новостей «URA.RU»
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Увеличение зарплат медиков поможет решить кадровую проблему здравоохранения, считает Миронов
Увеличение зарплат медиков поможет решить кадровую проблему здравоохранения, считает Миронов Фото:

Работникам скорой помощи можно увеличить зарплаты за счет социальных выплат. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Поражает упорство, с которым правительство отказывает работникам „скорой“ в специальных социальных выплатах, которых они лишены, в отличие от коллег, работающих в стационарах», — передает слова Миронова РИА Новости. Он добавил, что для восстановления справедливости необходимо около семи млрд рублей в год.

Миронов подчеркнул, что увеличение зарплат медработников поможет решить кадровую проблему в здравоохранении и обеспечить доступ к медицинской помощи. По его мнению, финансирование скорой помощи недостаточно, что подтверждается выводами Счетной палаты о недофинансировании в размере около девяти миллиардов рублей.

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Работникам скорой помощи можно увеличить зарплаты за счет социальных выплат. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. «Поражает упорство, с которым правительство отказывает работникам „скорой“ в специальных социальных выплатах, которых они лишены, в отличие от коллег, работающих в стационарах», — передает слова Миронова РИА Новости. Он добавил, что для восстановления справедливости необходимо около семи млрд рублей в год. Миронов подчеркнул, что увеличение зарплат медработников поможет решить кадровую проблему в здравоохранении и обеспечить доступ к медицинской помощи. По его мнению, финансирование скорой помощи недостаточно, что подтверждается выводами Счетной палаты о недофинансировании в размере около девяти миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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