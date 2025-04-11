Курганский командир штурмовой роты «Аксель» получил награду от главы Донецкой Народной республики Дениса Пушилина. Военнослужащему, участвовавшему в освобождении населенных пунктов ДНР вручили медаль «За отвагу». Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказал ветеран СВО Сергей Иванов.
«Командир штурмовой роты „Аксель“ из Кургана получил медаль „За отвагу“ от главы ДНР. Награду ему вручили за освобождение населенных пунктов Дружба, Крымское и Барановка», — рассказал URA.RU ветеран.
Ранее командир «Аксель» получил Орден Мужества. Эту награду бойцу вручили за героизм при выполнении боевой задачи — более суток удерживал с двумя солдатами позиции, захваченные у врага. Также «Акселя» награждали медалями «За храбрость» второй степени и «Участнику СВО».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.