Курган богат талантами: командир штурмовой роты «Аксель» получил награду от главы ДНР Пушилина. Фото

Глава ДНР Пушилин вручил медаль «За отвагу» командиру «Акселю» из Кургана
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Курганский боец получил медаль «За отвагу» на СВО
Курганский боец получил медаль «За отвагу» на СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский командир штурмовой роты «Аксель» получил награду от главы Донецкой Народной республики Дениса Пушилина. Военнослужащему, участвовавшему в освобождении населенных пунктов ДНР вручили медаль «За отвагу». Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказал ветеран СВО Сергей Иванов.

«Командир штурмовой роты „Аксель“ из Кургана получил медаль „За отвагу“ от главы ДНР. Награду ему вручили за освобождение населенных пунктов Дружба, Крымское и Барановка», — рассказал URA.RU ветеран.

Ранее командир «Аксель» получил Орден Мужества. Эту награду бойцу вручили за героизм при выполнении боевой задачи — более суток удерживал с двумя солдатами позиции, захваченные у врага. Также «Акселя» награждали медалями «За храбрость» второй степени и «Участнику СВО».

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Курганский командир штурмовой роты «Аксель» получил награду от главы Донецкой Народной республики Дениса Пушилина. Военнослужащему, участвовавшему в освобождении населенных пунктов ДНР вручили медаль «За отвагу». Об этом корреспонденту URA.RU эксклюзивно рассказал ветеран СВО Сергей Иванов. «Командир штурмовой роты „Аксель“ из Кургана получил медаль „За отвагу“ от главы ДНР. Награду ему вручили за освобождение населенных пунктов Дружба, Крымское и Барановка», — рассказал URA.RU ветеран. Ранее командир «Аксель» получил Орден Мужества. Эту награду бойцу вручили за героизм при выполнении боевой задачи — более суток удерживал с двумя солдатами позиции, захваченные у врага. Также «Акселя» награждали медалями «За храбрость» второй степени и «Участнику СВО».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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