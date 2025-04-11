У пяти категорий россиян в мае увеличатся пенсии

В мае произойдет увеличение пенсий для пяти категорий граждан России. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Во-первых, по указу президента будет осуществлена выплата в размере 80 тысяч рублей инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания», — передает слова Балынина «Газета.Ru». Он отметил, что в эту категорию также входят вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в войне с Финляндией, Великой Отечественной войне и войне с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Во-вторых, пенсии будут повышены россиянам, работавшим в тылу в годы войны и награжденным за это. Третья категория — граждане, достигшие 80 лет в апреле 2025 года, их пенсия вырастет на более чем десять тысяч рублей.
Четвертая группа — члены летных экипажей гражданской авиации с определенным стажем, которым назначаются доплаты при достижении минимального количества лет службы. Пятая категория — работники угольной промышленности с выслугой не менее 25 лет, для некоторых профессий срок сокращен до 20 лет, заключил Балынин.
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