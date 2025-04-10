Курганский вуз объявил голосование за один из трех вариантов названия нового бассейна

Курганский государственный университет объявил голосование за одни из трех вариантов названия нового бассейна. Среди них: «Университетский», «Русалка», «Аквамарин». Об этом сообщает в группе ВКонтакте «Курганский государственный университет».
«Мы предлагаем вам отдать свой голос за один из трех вариантов. Голосование завершится 11 апреля в 16:00», — пишет группа. На данный момент по голосованию лидирует «Аквамарин» — за него проголосовало 355 человек (50%). Второе место занимает «Университетский» с результатом в 226 человек (32%), а у «Русалки» всего 134 (19%).
Ранее ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив объявила о старте конкурса на выбор названия для нового бассейна, который строится в жилом массиве Заозерном. После сбора предложений от участников, руководство университета отобрало три наиболее интересных варианта. Проголосовать можно в соцсетях вуза.
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