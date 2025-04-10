10 апреля 2025

Курганский вуз объявил голосование за один из трех вариантов названия нового бассейна

Курганский вуз объявляет второй тур конкурса на название бассейна
© Служба новостей «URA.RU»
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На данный момент лидирует «Аквамарин» (архивное фото)
На данный момент лидирует «Аквамарин» (архивное фото) Фото:

Курганский государственный университет объявил голосование за одни из трех вариантов названия нового бассейна. Среди них: «Университетский», «Русалка», «Аквамарин». Об этом сообщает в группе ВКонтакте «Курганский государственный университет».

«Мы предлагаем вам отдать свой голос за один из трех вариантов. Голосование завершится 11 апреля в 16:00», — пишет группа. На данный момент по голосованию лидирует «Аквамарин» — за него проголосовало 355 человек (50%). Второе место занимает «Университетский» с результатом в 226 человек (32%), а у «Русалки» всего 134 (19%).

Ранее ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив объявила о старте конкурса на выбор названия для нового бассейна, который строится в жилом массиве Заозерном. После сбора предложений от участников, руководство университета отобрало три наиболее интересных варианта. Проголосовать можно в соцсетях вуза.

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Курганский государственный университет объявил голосование за одни из трех вариантов названия нового бассейна. Среди них: «Университетский», «Русалка», «Аквамарин». Об этом сообщает в группе ВКонтакте «Курганский государственный университет». «Мы предлагаем вам отдать свой голос за один из трех вариантов. Голосование завершится 11 апреля в 16:00», — пишет группа. На данный момент по голосованию лидирует «Аквамарин» — за него проголосовало 355 человек (50%). Второе место занимает «Университетский» с результатом в 226 человек (32%), а у «Русалки» всего 134 (19%). Ранее ректор Курганского государственного университета Надежда Дубив объявила о старте конкурса на выбор названия для нового бассейна, который строится в жилом массиве Заозерном. После сбора предложений от участников, руководство университета отобрало три наиболее интересных варианта. Проголосовать можно в соцсетях вуза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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