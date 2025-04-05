Курганский вуз объявил конкурс на название нового бассейна

Ректор Курганского государственного университета Надежа Дубив дала старт конкурсу на название нового бассейна, который строится в Заозерном. Варианты названия предлагают написать в telegram-канал КГУ под соответствующим постом.
«Объявляем конкурс на название нового бассейна КГУ. Бассейн строится в Заозерном жилом массиве. Для участия в конкурсе нужна только ваша фантазия. Пишите в комментариях под постом ваши варианты названия бассейна. Руководство вуза выберет из всех предложенных вариантов три самых интересных. По этим трем вариантам объявим всеобщее голосование в группах в соцсетях вуза. И кто знает, может быть ваша идея войдет в историю», — указано в посте КГУ.
Ранее ректор вуза Надежда Дубив показала стройку бассейна, а также обновления в действующем бассейне «Дельфин». Согласно последнему дополнительному соглашению, подписанному между заказчиком и подрядчиком, сдать бассейн планировали до 30 апреля 2025 года.
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