05 апреля 2025

Курганский вуз объявил конкурс на название нового бассейна

© Служба новостей «URA.RU»
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Из всех предложенных курганцами вариантов ректорат КГУ выберет три и объявит всеобщее голосование
Из всех предложенных курганцами вариантов ректорат КГУ выберет три и объявит всеобщее голосование Фото:

Ректор Курганского государственного университета Надежа Дубив дала старт конкурсу на название нового бассейна, который строится в Заозерном. Варианты названия предлагают написать в telegram-канал КГУ под соответствующим постом.

«Объявляем конкурс на название нового бассейна КГУ. Бассейн строится в Заозерном жилом массиве. Для участия в конкурсе нужна только ваша фантазия. Пишите в комментариях под постом ваши варианты названия бассейна. Руководство вуза выберет из всех предложенных вариантов три самых интересных. По этим трем вариантам объявим всеобщее голосование в группах в соцсетях вуза. И кто знает, может быть ваша идея войдет в историю», — указано в посте КГУ.

Ранее ректор вуза Надежда Дубив показала стройку бассейна, а также обновления в действующем бассейне «Дельфин». Согласно последнему дополнительному соглашению, подписанному между заказчиком и подрядчиком, сдать бассейн планировали до 30 апреля 2025 года. 

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Ректор Курганского государственного университета Надежа Дубив дала старт конкурсу на название нового бассейна, который строится в Заозерном. Варианты названия предлагают написать в telegram-канал КГУ под соответствующим постом. «Объявляем конкурс на название нового бассейна КГУ. Бассейн строится в Заозерном жилом массиве. Для участия в конкурсе нужна только ваша фантазия. Пишите в комментариях под постом ваши варианты названия бассейна. Руководство вуза выберет из всех предложенных вариантов три самых интересных. По этим трем вариантам объявим всеобщее голосование в группах в соцсетях вуза. И кто знает, может быть ваша идея войдет в историю», — указано в посте КГУ. Ранее ректор вуза Надежда Дубив показала стройку бассейна, а также обновления в действующем бассейне «Дельфин». Согласно последнему дополнительному соглашению, подписанному между заказчиком и подрядчиком, сдать бассейн планировали до 30 апреля 2025 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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