Дипломат сообщил об итогах второго раунда переговоров между РФ и США

РИАН: на переговорах РФ и США в Стамбуле проявилась политическая воля
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США и Россия настроены позитивно
США и Россия настроены позитивно Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Второй раунд переговоров между РФ и США в Стамбуле продемонстрировал наличие политической воли у обеих сторон. Об этом рассказал турецкий дипломатический источник.

«Пока рано делать какие-либо конкретные выводы, но заявления сторон показывают позитивный настрой и наличие необходимой политической воли», — передает слова дипломата РИА Новости. Там добавили, что отмечается позитивный настрой и желание достичь результатов. По словам посла РФ в США Александра Дарчиева, встречи способствовали нормализации работы диппредставительств двух стран.

В Стамбуле 10 апреля завершились вторые переговоры между американской и российской делегациями, посвященные улучшению двусторонних отношений, включая банковское обслуживание дипломатических миссий и возобновление авиасообщения. Россию представлял Александр Дарчиев, который отметил, что главной целью встреч было преодоление «токсичного наследия» прошлых отношений и восстановление связей между странами.

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Второй раунд переговоров между РФ и США в Стамбуле продемонстрировал наличие политической воли у обеих сторон. Об этом рассказал турецкий дипломатический источник. «Пока рано делать какие-либо конкретные выводы, но заявления сторон показывают позитивный настрой и наличие необходимой политической воли», — передает слова дипломата РИА Новости. Там добавили, что отмечается позитивный настрой и желание достичь результатов. По словам посла РФ в США Александра Дарчиева, встречи способствовали нормализации работы диппредставительств двух стран. В Стамбуле 10 апреля завершились вторые переговоры между американской и российской делегациями, посвященные улучшению двусторонних отношений, включая банковское обслуживание дипломатических миссий и возобновление авиасообщения. Россию представлял Александр Дарчиев, который отметил, что главной целью встреч было преодоление «токсичного наследия» прошлых отношений и восстановление связей между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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